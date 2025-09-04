Construtoras consolidam parceria e planejam novos lançamentos em Passo Fundo 

Casa Alba oferece alto padrão, sustentabilidade e entrega rápida. Renda Incorporadora / Divulgação

As construtoras Renda Incorporadora, Engemaffer e DoisPorDois atuam em conjunto no mercado imobiliário de Passo Fundo e estarão reunidas na Construimóveis 2025, principal feira do setor no norte do Estado. Nesta edição, que ocorre de 6 a 14 de setembro, o grupo aposta na oferta de imóveis prontos para morar ou com entrega próxima.

— Essa estratégia oferece maior previsibilidade. O cliente pode visitar o local, acompanhar os acabamentos e ter a certeza do que vai receber. Isso reduz significativamente as incertezas comuns da compra na planta, quando tudo depende do andamento da obra e da solidez da construtora — afirma o diretor da Renda Incorporadora e representante do grupo, Rodrigo D’Arienzo.

Destaques do estande

O estande do grupo terá como tema o Casa Alba, empreendimento previsto para outubro e com últimas unidades à venda. Para quem busca moradia ou investimento imediato, essa é a principal oportunidade oferecida para o ano.

— Decidimos adotá-lo como identidade principal porque acreditamos que é um dos poucos empreendimentos com entrega garantida ainda em 2025. Assim, ele representa uma oportunidade concreta. Afinal, cerca de 60 dias após a feira, o comprador já pode morar no imóvel — explica o executivo.

O Casa Alba é um empreendimento de alto padrão localizado no bairro Cidade Nova. Com unidades de dois e três dormitórios, o projeto oferece plantas inteligentes, acabamentos refinados e aproveitamento de luz natural, favorecido por sua posição elevada, que entrega vistas privilegiadas e ótima luminosidade.

Segundo a construtora, a infraestrutura de lazer completa conta com mais de 1.000 metros quadrados destinados ao bem-estar e à convivência. Entre os destaques, estão: piscina aquecida em dois ambientes, salão de festas, academia, espaço kids, pub, coworking, espaço pet e bike place. O condomínio também incorpora soluções sustentáveis e de segurança, como fechaduras digitais, energia fotovoltaica, reutilização de água da chuva, além de tomadas para carros elétricos.

Além do Casa Alba, o grupo apresentará outros dois empreendimentos: o Wien Residencial, entregue no fim de 2024, e o Villa Fratello, previsto para o início de 2026. Localizado no centro de Passo Fundo, o Wien oferece apartamentos de dois dormitórios e uma estrutura completa de convivência, que inclui rooftop com piscina de borda infinita, lounge e espaço gourmet. O projeto também se destaca pela sustentabilidade, com gerador próprio, reaproveitamento de água e tomadas para carros elétricos.

Já o Villa Fratello, no bairro São Cristóvão, é focado em exclusividade e elegância, com apenas três unidades por andar e plantas de dois dormitórios. A área de lazer, com mais de 1.000 metros quadrados, reúne wine pub, piscina com borda infinita, espaço pet, coworking e salão de festas. O prédio também conta com sistema sustentável de energia fotovoltaica e reuso de água da chuva.

Condições especiais

Mais do que apresentar imóveis prontos ou em fase final de obra, o grupo marca presença na Construimóveis 2025 com condições exclusivas de negociação. As ofertas foram planejadas para atender diferentes perfis de compradores.

Para facilitar a aquisição, os empreendimentos são credenciados pela Caixa Econômica Federal, permitindo financiamento ágil e seguro. Os clientes também podem optar pelo parcelamento direto com a construtora, corrigido apenas pelo Índice Nacional da Construção Civil (INCC), taxa mais vantajosa que a Selic. O grupo ainda oferece a possibilidade de entrega com mobília.

— Tudo isso com o respaldo de marcas sólidas e o compromisso de oferecer não somente um imóvel, mas uma experiência segura e personalizada para quem busca a primeira moradia, um upgrade ou um investimento com retorno rápido — salienta D’Arienzo.

Parceria duradoura

A parceria entre Renda Incorporadora, Engemaffer e DoisPorDois nasceu como um projeto pontual, mas se consolidou com objetivos de longo prazo. Atualmente, três novos empreendimentos estão em andamento, com previsão de lançamento de pelo menos um deles até o primeiro semestre de 2026.

É válido destacar que, segundo o grupo, a parceria busca inovar e manter diálogo constante com incorporadoras de outros municípios, como Porto Alegre e São Paulo. A intenção é trazer as melhores práticas para o mercado local e evitar o “mais do mesmo”.