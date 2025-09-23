Com apoio do cooperativismo, projetos sociais ganham força e realizam sonhos

Mãe e filho dialogam em Libras: educação bilíngue e inclusão social inspiram o apoio à educação. Sicredi / Divulgação

Você já percebeu que, para a comunidade surda, a Língua Brasileira de Sinais (Libras) é um idioma próprio — e não um mero suporte ao português? A legislação brasileira já reconhece essa realidade, mas muitas escolas ainda não estão preparadas para alfabetizar alunos surdos. Em Passo Fundo, por exemplo, a Associação de Pais e Amigos dos Surdos (Apas) atua há 34 anos para oferecer alternativas de formação e apoio à autonomia.

Recentemente, com o apoio do Fundo Social do Sicredi, a associação conseguiu ampliar suas ações e passou a oferecer a Oficina de Português para crianças e adolescentes surdos do primeiro ao nono ano que estudam em escolas regulares, mas que ainda não foram alfabetizados.

— Nós queremos transformar a vida das crianças, porque é só com educação que conseguimos uma formação, um desenvolvimento tanto pessoal quanto na sociedade. Então o Sicredi abriu uma porta para nós ao apoiar o nosso projeto porque isso é dar acessibilidade. É dar o desenvolvimento para esse ser surdo — explica Ieda Rocha Costa, atual presidente da Apas e mãe de Francinei Rocha Costa. Surdo, ele foi aluno da Apas, depois professor voluntário e hoje é doutor em Linguística e docente no Instituto Federal (Campus Ibirubá).

— A Apas me permitiu sonhar e me tornar professor. Mesmo com muitos desafios, o valor da comunidade surda foi uma inspiração para mim. Foi como a abertura de uma porta para que eu pudesse acessar um mundo novo, que é o da comunicação — conta Francinei. E esse é apenas um dos tantos projetos que o Sicredi tem apoiado pelo Brasil.

Com o intuito de promover desenvolvimento sustentável e colaborativo, só em 2024 foram investidos mais de R$ 75,5 milhões em 7.324 ações sociais por meio do Fundo Social, beneficiando mais de 7,2 milhões de pessoas em todo o país. É sobre isso que Paulo Leonel Leite Brum, gerente de Programas Sociais da Sicredi Integração de Estados RS/SC/MG fala a seguir.

Hoje professor e doutor em Linguística, Francinei e sua mãe, Ieda, são exemplos de dedicação à comunidade surda. Sicredi / Divulgação

Como funciona o Fundo Social do Sicredi e de que forma os associados participam da definição da destinação dos recursos?

Antes de tudo, somos uma cooperativa, e nosso propósito é construir uma sociedade mais próspera juntos. Isso só acontece quando o associado entende sua importância nas assembleias, votando para decidir os rumos da cooperativa. O Fundo Social destina uma porcentagem do resultado do ano anterior a projetos sociais de entidades associadas ao Sicredi. Apresentamos os resultados nas assembleias e os associados votam. É o sétimo princípio do cooperativismo — o interesse pela comunidade — colocado em prática.

Quais áreas tiveram maior destaque no investimento realizado em 2024?

Quando falamos da Sicredi Integração de Estados RS/SC/MG, uma das 103 cooperativas que integram o Sistema Sicredi, as áreas da educação, cultura, esporte e saúde são as de maior abrangência em nossa região de atuação. Em 2025, já contribuímos com 76 projetos no Rio Grande do Sul, 84 em Santa Catarina e 21 em Minas Gerais, superando R$ 1,2 milhão em recursos destinados. Somados os últimos cinco anos, nossa cooperativa apoiou 520 projetos, com investimentos que ultrapassam R$ 4,6 milhões. Quando somamos com os demais projetos apoiados em todo o Brasil, pelas demais cooperativas do Sicredi, formamos uma grande corrente do bem.

Qual o impacto mais significativo que o Fundo Social já proporcionou às comunidades atendidas?

Isso é algo que vai muito além dos números. São muitos sorrisos e histórias de transformação. Quando comunicamos que um projeto foi aprovado, já sentimos o impacto imediato: os responsáveis comemorando a contemplação e, depois, avisando os familiares e as pessoas envolvidas nas atividades. Quando chega o dinheiro, vemos as instituições contratando professores, crianças participando de oficinas, jovens disputando campeonatos. São experiências que mudam vidas, e isso não tem preço.

Como as instituições interessadas podem se candidatar para receber apoio do Fundo Social?

As entidades podem acompanhar e se inscrever pelo site do Fundo Social . É bem simples: basta acessar o endereço na internet e colocar o CEP de sua cidade para ver os regulamentos disponíveis, prazos para inscrição e contemplação. Também é importante destacar que a entidade que se candidata precisa ser associada do Sicredi.

Quais são as expectativas do Sicredi para os próximos anos em relação ao Fundo Social?

Nosso maior desejo é que a cooperativa continue gerando resultados positivos. Este ecossistema tem como premissa nossos dois “pinheiros” — o econômico e o social. Assim, quanto mais o associado acreditar na Sicredi, mais forte será o nosso “pinheiro econômico” e, consequentemente, maior será o nosso “pinheiro social”. Baseado nisso, melhoramos a qualidade de vida da nossa população. Queremos ampliar ainda mais o alcance do Fundo Social, fortalecendo ações sustentáveis e promovendo desenvolvimento justo e inclusivo.