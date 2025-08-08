Transformação e crescimento marcam nova fase da Innovar Urbanizadora

Imagem aérea noturna destaca o Ares, primeiro bairro parque de Passo Fundo. Max Cenci / Divulgação

Com 18 anos de trajetória e mais de 50 empreendimentos entregues em 15 municípios gaúchos, a Innovar Urbanizadora vive um momento de transformação e visão para o futuro. A empresa fundada em julho de 2007 no município de Marau celebra a “maioridade” com um reposicionamento estratégico e nova identidade, traduzindo a modernização de seus empreendimentos e a oferta de soluções urbanas completas — como bairros parque e bairros planejados.

Na prática, os bairros parque vão além dos planejados ao dar mais destaque às áreas verdes e espaços de convivência, como praças e parques, incentivando a vida ao ar livre e a integração entre as pessoas da comunidade.

Considerada cidade-mãe da região, Passo Fundo tem papel central nesse crescimento, com projetos de impacto urbano e social. Agora, com a marca reposicionada e o olhar se voltando também para fora do Rio Grande do Sul, a Innovar prepara-se para estrear em Santa Catarina. Nesta entrevista, Sócio-fundador e Diretor Comercial da empresa, Josicler Durante Rodrigues, e o diretor operacional Vinícius Fuga Roso (sucessor do sócio fundador Antônio Roso) falam sobre os aprendizados dessa trajetória, os desafios do setor e o futuro da companhia.

Josicler Durante Rodrigues, Evandro Antunes, Antônio Roso, Leonardo Segatt e Vinícius Fuga Roso, os sócios da empresa de urbanização. Diogo Zanatta / Divulgação

A Innovar completa 18 anos com um reposicionamento estratégico. O que essa mudança representa?

Josicler — A Innovar vem crescendo, e decidimos comunicar melhor nosso novo modelo de atuação, alinhado à evolução do mercado. Estamos em 15 municípios, entregamos mais de 50 empreendimentos e mais de sete mil lotes, e temos outros 10 mil em aprovação.

Vinícius — A nova marca reforça a visão de longo prazo e nosso compromisso com as cidades, a sustentabilidade e os clientes. Entregamos soluções urbanas completas, não apenas loteamentos.

Qual a importância de Passo Fundo na trajetória da Innovar?

Josicler — Urbanizamos o bairro atrás do Passo Fundo Shopping com o Reserva São Cristóvão e, agora, implementamos o Ares — o primeiro bairro parque da cidade, com foco em mobilidade urbana, lotes comerciais, verticalização e um parque público. Ainda temos muita área para desenvolver, o que impulsiona nosso crescimento.

Vinícius — Passo Fundo é destaque em PIB no norte do Estado e abriga as raízes dos sócios.

A Innovar está expandindo seu alcance para outras regiões e até para fora do Estado. Quais os desafios e expectativas quanto a este movimento?

Josicler — Estamos em expansão para Ijuí, Santa Rosa e Chapecó — nossa primeira cidade fora do Rio Grande do Sul. Lá teremos um bairro planejado com condomínios fechados e previsão de lançamento em 2026.

Vinícius — Atuamos no norte e no sul do Estado, e agora também em Santa Catarina e Porto Alegre, em parceria com uma empresa local.

Como os bairros planejados e bairros parque impactam a vida das pessoas?

Vinícius — Urbanizar é pensar no desenvolvimento das cidades como um todo. Esses bairros atendem ao novo jeito de viver das pessoas, que buscam mais integração e espaços abertos.

Josicler — Reunimos natureza, convivência e qualidade de vida. Com apoio de nossa equipe, resolvemos tudo internamente, desde o estudo até a entrega. Atuamos com base em dados, viabilidade econômica e planejamento financeiro. Sempre com transparência e compromisso com o que será entregue.