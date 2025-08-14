UPF oferece assistência jurídica a mulheres e população LGBTQIAPN+

Serviços do Projur Mulher e Diversidade são totalmente gratuitos. Camila Guedes / Divulgação

Há mais de 20 anos, o Projur Mulher e Diversidade, projeto de extensão do curso de Direito da Universidade de Passo Fundo (UPF), oferece assistência jurídica gratuita e acolhe pessoas que sofreram violências e estão em situação de vulnerabilidade. Criada em 2004, a iniciativa nasceu a partir de uma demanda da comunidade local, que queria construir uma rede de apoio às mulheres que passavam pela Casa da Mulher do município.

– O objetivo central do Projur Mulher e Diversidade é dar acompanhamento jurídico processual às vítimas de violência doméstica, familiar e de gênero. Também focamos em trabalhar fortemente na prevenção à violência por meio de campanhas, círculos de conversa, exposições, diálogos e contato frequente nas redes sociais – explica a coordenadora do projeto, Josiane Petry.

A lista de serviços disponíveis ao público é ampla, incluindo acompanhamentos de processos criminais, medidas protetivas, dissoluções de união e divórcios, pensões alimentícias, processos de guarda e internação compulsória. É possível, ainda, obter auxílio em casos de alterações de nome registral e de sexo em registro civil.

Projeto desenvolve ações e participa de campanhas, como o Banco Vermelho Camila Guedes / Divulgação

A seguir, Josiane Petry fala sobre a atuação do Projur Mulher e Diversidade e destaca a importância da iniciativa para a região de Passo Fundo.

Como o Projur Mulher e Diversidade evoluiu ao longo dos anos?

O projeto surgiu em 2004, dois anos antes da Lei Maria da Penha, com a ideia inicial de auxiliar a rede de apoio à mulher do município. Já em 2010, passou a atender juridicamente todo o público feminino de Passo Fundo com intenção de registrar uma ocorrência ou que já tivesse denunciado algum tipo de violência. No mesmo ano, a estrutura multicampi da Universidade de Passo Fundo passou a contar com serviços do Projur. Depois, em 2017, assumimos a demanda da população LGBTQIAPN+, ainda com violência subnotificada no nosso município.

O projeto atua em parceria com outras instituições?

Sim. Temos algumas colaborações longevas e, agora, demos início a uma parceria com a Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe) para a qualificação dos policiais penais. Além disso, mantemos um termo de cooperação com o Tribunal de Justiça, o Ministério Público e a Comissão da Mulher Advogada da OAB, que deu origem ao projeto multipremiado De Boas com a Lei Maria da Penha.

Por que o Projur Mulher e Diversidade é tão importante para a sociedade e a região?

O projeto é pioneiro na região, já que existe antes da grande visibilidade à violência contra a mulher. Ele permanece íntegro, atuando fortemente e de maneira totalmente gratuita para as mulheres da região.

Como as pessoas devem proceder para contatar o Projur e receber assistência do projeto?

É possível entrar em contato por meio do nosso WhatsApp (54 3316-8576), do e-mail projurmulher@upf.br ou através das redes sociais @projurmulherediversidade. Todas as informações são gratuitas e não exigimos identificação de autoria.

Quais são as expectativas para o futuro do Projur Mulher e Diversidade?