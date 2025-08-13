Quatro dicas para montar lancheiras saudáveis gastando pouco 

Stok Center tem produtos saudáveis e frescos para a lancheira. Stok Center / Divulgação

Com a chegada do segundo semestre, os pais e responsáveis se preparam para mais uma volta às aulas 2025, momento este, que exige organização e atenção redobrada no orçamento familiar. Além da lista de materiais escolares, outro item que merece planejamento, é a merenda das crianças. Afinal, o lanche diário pode representar um gasto significativo ao longo do mês, principalmente para quem tem mais de um filho em idade escolar.

A boa notícia, é que é possível sim montar uma lancheira escolar saudável, variada e econômica, sem deixar de lado a qualidade dos lanches. O segredo está no planejamento com antecedência e na busca por boas promoções. Com escolhas inteligentes, dá para garantir lanches saborosos, sem pesar no bolso.

Para ajudar o consumidor nessa jornada, o Stok Center traz quatro dicas para montar lancheiras saborosas, saudáveis e econômicas.

1. Cardápio semanal escolar

Planejar é a forma mais efetiva de economizar. Faça uma lista de compras com todos os alimentos, bebidas e descartáveis necessários para montar as lancheiras da semana. Assim, será possível prever gastos, comparar preços de cada produto, escolher opções com melhor custo-benefício e otimizar o valor total das notinhas.

2. Quantidade e qualidade

Uma boa prática é trocar snacks unitários por opções em quantidade. Na lista de compras, inclua pães, frios, ovos, verduras, legumes, frutas, grãos e ingredientes base, como açúcar, farinha e fermento. A partir daí, é possível fazer inúmeras combinações e diversificar o conteúdo da lancheira diariamente.

O Stok Center oferece uma variedade de alimentos e bebidas saudáveis e práticos para a merenda. O catálogo de produtos na loja e no Stok Online conta com oleaginosas (castanhas, nozes e amêndoas), frutas frescas e desidratadas, iogurtes, biscoitos integrais e caseiros, barrinhas de cereais, sucos naturais e chás gelados.

3. Lanches práticos e saudáveis

Com a geladeira abastecida, é possível fazer lanches frios e quentes, pães, quiches e panquecas de vários sabores. Outra alternativa econômica é preparar bolos e tortas que rendem mais de uma porção.

Frutas picadas e palitinhos de vegetais são lanches rápidos e nutritivos também têm tudo a ver com a lancheira escolar. Práticos para comer, podem ser servidos crus ou assados, acompanhados por mel ou molhos. A refeição fica completa com um suco natural fresco e geladinho — que também pode ser feito em grande quantidade e congelado em cubos.

