Garden Inn: conheça o novo condomínio club de Passo Fundo

Garden Inn terá mais de 5 mil metros quadrados de áreas exclusivas. Incoben / Wobeto Arquitetura

Em 7 de agosto, a cidade de Passo Fundo celebra 168 anos com um presente muito especial: o pré-lançamento do novo condomínio club Garden Inn by Incoben. Localizado no bairro Petrópolis, o empreendimento promete aliar qualidade de vida e contato com a natureza a um amplo leque de opções de lazer.

Entre os principais diferenciais, destacam-se os espaços gourmet que ficarão dentro do complexo e à disposição dos residentes, como pub irlandês, Villa Italiana, hamburgueria em estilo americano, parrilla uruguaia e sports bar. Também será possível celebrar jantares familiares em um acolhedor espaço campeiro com fogo de chão.

— Queremos proporcionar aos moradores uma experiência de vida elevada e consciente, combinando a conveniência da cidade com a tranquilidade de espaços junto à natureza. A Incoben materializa neste projeto seu compromisso com a inovação, a sustentabilidade e o bem-estar em mais de 5 mil metros quadrados de áreas de lazer diversificadas e integradas ao ambiente natural — explica a diretora da Incoben, Sandra Sebben Zornita.

A seguir, o diretor Comercial, Rafael Losch, comenta sobre o pré-lançamento, projeto e as principais expectativas para o empreendimento Garden Inn.

Por que a Incoben optou por fazer o empreendimento no bairro de Petrópolis?

Trata-se de uma área tradicional da cidade, que tem experimentado crescente destaque e notável revitalização nos últimos anos. Impulsionado por investimentos públicos e privados significativos, o bairro de Petrópolis se consolida como um polo de desenvolvimento e qualidade de vida. A região oferece uma infraestrutura completa de comércio e serviços, aliada a uma excelente mobilidade, que inclui uma ciclovia bem integrada.

Um dos grandes atrativos é a proximidade com o Parque Linear do Sétimo Céu, que não apenas proporciona algumas das vistas mais espetaculares da cidade, como também integra lazer ao ar livre e espaços para contemplação. A combinação de tradição, modernidade e acesso a áreas verdes faz de Petrópolis o cenário ideal para o conceito inovador do Garden Inn.

Quais são as principais vantagens de morar em um condomínio club?

Morar em um condomínio club redefine o conceito de viver bem, oferecendo um estilo de vida completo que integra conforto, segurança e uma vasta gama de lazer. A principal vantagem reside na conveniência de ter uma infraestrutura de clube à disposição, com piscinas, academias, salões de festas e espaços gourmet, tudo “no pátio de sua casa”.

Essa modalidade de moradia proporciona uma segurança reforçada e qualidade de vida elevada, além de fomentar a socialização e um forte senso de comunidade entre os moradores. Além do bem-estar diário, o investimento em um condomínio club apresenta excelente custo-benefício, pois otimiza o uso de amplas instalações compartilhadas e tende a gerar uma valorização significativa do imóvel no mercado.

Quais são os principais destaques dos mais de 5 mil metros quadrados de áreas exclusivas do Garden Inn?

Um dos principais diferenciais do Garden Inn é a magnitude das áreas de lazer ao ar livre — privilégio possibilitado pela vasta extensão do terreno. Essa ampla integração com a natureza oferece paisagens deslumbrantes, promove qualidade de vida e bem-estar contínuo.

Para complementar essa exclusividade, o empreendimento dispõe de uma variedade de espaços gourmet temáticos, totalizando 14 ambientes dedicados à gastronomia, e mais de 30 espaços de lazer e convívio, cuidadosamente projetados para proporcionar experiências e diversão para diferentes idades.

Quais outros diferenciais fazem do Garden Inn um dos projetos mais inovadores da Incoben?

O Garden Inn se consolida como um dos projetos mais inovadores da Incoben por meio de diferenciais que elevam a experiência de moradia a um patamar singular. Um exemplo é o transplante estratégico de árvores adultas provenientes de outra área pertencente à construtora. Essa iniciativa pioneira garante um paisagismo maduro e exuberante já na entrega do empreendimento, conferindo a imediata sensação de uma natureza plenamente desenvolvida e estabelecida há muitos anos no local.

Complementar a essa imersão natural, os diversificados espaços gourmet temáticos são projetados para ser o epicentro das interações sociais e celebrações no condomínio. Esses ambientes exclusivos prometem ser o palco ideal para confraternizações e comemorações dos moradores, agregando valor à experiência de viver no Garden Inn.

O Garden Inn será disponibilizado em regime de pré-lançamento com condições diferenciadas?

Sim. Teremos uma quantia limitada de somente 50 unidades na condição de pagamento direto com a construtora em até 120 vezes. Isso traz uma parcela mensal a partir de R$ 1.800 para morar em um condomínio desse porte.

Quais são as expectativas para o futuro do empreendimento?

O futuro do Garden Inn by Incoben é pautado pela consolidação de um empreendimento que redefine o conceito de moradia e bem-estar. Com previsão de entrega para 60 meses, o projeto quer oferecer aos futuros moradores uma experiência completa desde o primeiro dia.

As expectativas de vendas são altamente positivas, impulsionadas pelo caráter inovador do projeto e pela localização privilegiada, além das condições exclusivas de pré-lançamento, que o tornam acessível a um público diversificado. Acreditamos em uma rápida absorção, provavelmente de pouquíssimos dias para as unidades do pré-lançamento.