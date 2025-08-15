Construtora Cavagni tem certificações ISO9001 e Great Place do Work 

Construtora Cavagni completa em 2025, 15 anos de tradição no Rio Grande do Sul. Construtora Cavagni / Divulgação

Qualidade e segurança são palavras-chave quando o assunto é construção civil. Esse trabalho começa no projeto, que deve ser técnico e personalizado, e, posteriormente, acompanhado até o final da execução no canteiro de obras.

Com quase duas décadas de trajetória no Sul do Brasil, a Construtora Cavagni nasceu da paixão e da expertise em obras de uma administradora e um arquiteto e urbanista. Hoje, atende de médias empresas a multinacionais com soluções no segmento da Indústria da Construção.

Através da certificação NBR ISO9001:2015, um reconhecimento internacional que atesta que a empresa tem um Sistema de Gestão de Qualidade (SGQ) eficaz, garante projetos com padrão de excelência mundial. O código da DUNS Number, por sua vez, concede credibilidade internacional ao negócio no mercado global. A Construtora também foi agraciada com o 1º lugar entre as empresas de pequeno porte no Troféu SESI de Boas Práticas em Saúde e Bem-estar no Rio Grande do Sul.

Em entrevista, a engenheira civil e executiva de negócios da Construtora Cavagni, Jéssica Woitysiak, contou mais sobre o trabalho e os diferenciais da empresa.

Qual é a essência da Construtora Cavagni?

A essência da Construtora Cavagni está na entrega de obras com qualidade e segurança, no apreço pelo bem-estar de todas as pessoas envolvidas em todas as fases do projeto e do trabalho, desde clientes e parceiros até os colaboradores.

Quais são os principais diferenciais da atuação e das obras da Cavagni?

Um grande destaque é o atendimento. Diferenciada e dedicada a sempre atingir as expectativas, a Construtora preza pelo bom relacionamento com cada cliente, com foco na fidelização e valorização das pessoas. Somado a isso, estamos comprometidos com a qualidade e a segurança em todos os serviços e oferecemos soluções construtivas dentro das normativas e com o melhor custo-benefício.

Como a certificação NBR ISO 9001:2015 garante padrões de qualidade mundial às obras da Construtora?

A certificação NBR ISO 9001:2015 assegura que os processos da Cavagni sejam padronizados, eficientes e voltados para a melhoria contínua ao garantir que as obras sejam executadas conforme as normativas, com foco em qualidade, satisfação do cliente e redução de falhas.

Por que, mais do que uma boa fornecedora, a Cavagni também é uma empresa dedicada a seu capital humano?

Porque a Cavagni valoriza as pessoas, promove seu desenvolvimento e reconhece seu esforço e sua dedicação. Entendemos que o capital humano é essencial para o sucesso e a longevidade do negócio, e, por isso, investimos em um ambiente que favorece o crescimento e o bem-estar dos colaboradores. Reflexo direto disso, a empresa foi certificada pelo 3º ano consecutivo na Great Place to Work (GPTW) com nota 96, feito difícil para o setor de Construção Civil. Em Erechim, somos pioneiros.

De quais maneiras a Construtora se alinha às tendências sustentáveis dentro da engenharia civil?

A Cavagni demonstra seu compromisso com o meio ambiente por meio de ações contínuas voltadas à redução de desperdícios. Entre elas, o uso consciente dos materiais de construção, a manutenção de ambientes de trabalho limpos e organizados, além do incentivo constante à conscientização ambiental entre os colaboradores.

Para o futuro, quais são as expectativas e projeções da Cavagni?