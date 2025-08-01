35º Encontro Estadual de Hortigranjeiros ocorre de 6 a 10 de agosto

Hortigranjeiros 2025 celebra agricultura, sustentabilidade e inovação. Jonas Santos / Divulgação

A agricultura familiar é fundamental para a sociedade e a economia brasileira. Isso porque é uma das principais responsáveis pela segurança alimentar da população e a geração de renda no campo. De acordo com o Anuário Estatístico da Agricultura Familiar 2023, o modelo produtivo representa cerca de 23% do Valor Bruto da Produção Agropecuária Nacional. Se fosse um país, a agricultura familiar do Brasil seria a 8ª maior produtora de alimentos do mundo.

No Rio Grande do Sul, o Encontro Estadual de Hortigranjeiros é um evento tradicional que foca a valorização da agricultura familiar e o fortalecimento do vínculo entre a cidade e o meio rural. Neste ano, a 35ª edição ocorre de 6 a 10 de agosto, no Parque Municipal de Exposições Alfredo Leandro Carlson, em Santa Rosa, e tem entrada gratuita.

— Mais do que uma feira, o evento é um espaço de integração, troca de experiências e promoção do desenvolvimento regional — conta a presidente do Hortigranjeiros 2025, Ester Seide.

Em entrevista, a presidente dá mais detalhes a respeito da proposta e dos impactos positivos esperados para o Hortigranjeiros 2025.

Qual é a essência do Encontro Estadual de Hortigranjeiros?

A essência da feira está na união do trabalho coletivo, do voluntariado e da valorização das potencialidades locais — com foco em sustentabilidade, inovação e protagonismo das famílias que vivem da terra. O encontro também se destaca como um ambiente de busca por novidades em tecnologias, conhecimentos e práticas que facilitem e qualifiquem a produção rural, além de contribuir para o aumento de eficiência, renda e qualidade de vida dos produtores.

Como o evento evoluiu para tornar-se o que é hoje?

O Encontro Estadual de Hortigranjeiros surgiu em 1983, quando Eclair Kruger Moraginski, secretário de Desenvolvimento de Santa Rosa, percebeu que as verduras e os legumes do município viajavam mais de 500 quilômetros para chegar à mesa do consumidor. Ele propôs à Secretaria de Agricultura e à Emater visitar propriedades e incentivar a produção local.

Depois, surgiu a ideia de realizar uma mostra de produtos para servir de vitrine — em que se somou também a floricultura e o artesanato. Quando a exibição aconteceu, o que estava planejado para ser comercializado em dois dias foi vendido em duas horas. Isso expõe como a feira já nasceu para ser um sucesso.

Quais são os destaques da programação do Hortigranjeiros 2025?

O encontro apresenta a Hortishow, uma horta experimental com 50 canteiros de diversos cultivos de verduras e legumes, bem como área de demonstração e auditório para palestras. No Pavilhão da Agricultura Familiar, os itens de pequenos produtores regionais ficarão em evidência. A feira também é um espaço para expositores de artesanato, floricultura, maquinário agrícola, cooperativismo, indústria, comércio e vestuário. Além disso, conta com parque de diversões, palco cultural com artistas locais, palestras e seminários.

De quais maneiras a feira Hortigranjeiros movimenta negócios dentro e fora da região?

O encontro atua como uma importante vitrine para a produção local e regional. Na região, impulsiona diretamente a comercialização de hortigranjeiros, artesanato, agricultura familiar, tecnologia agrícola e produtos diversos, pois gera renda para centenas de expositores e fortalece a economia local. Em paralelo, cria oportunidades para novos contatos comerciais, parcerias e expansão de mercado.

Mais do que isso, o evento atrai visitantes, investidores e compradores de diferentes cidades do Rio Grande do Sul e de outros estados. Isso fomenta trocas de conhecimentos, divulgação de marcas e prospecção de novos mercados. Contribui também para a valorização da agricultura familiar, do turismo rural e destaca o potencial produtivo da região, ampliando sua visibilidade no cenário estadual e nacional.

Quais impactos de curto e médio prazos a feira Hortigranjeiros quer deixar no mercado, nos expositores e nos visitantes?

A feira busca fortalecer a economia, os produtores e o vínculo com o público. No curto prazo, promove intensa movimentação econômica. O mercado fica aquecido com novos negócios, pois é um momento estratégico para troca de contatos, divulgação de marcas e lançamentos. Enquanto isso, os visitantes têm acesso a uma grande variedade de produtos, inovações e experiências culturais e gastronômicas.