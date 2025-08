Curso de Agronomia da UPF alia tradição à inovação

Curso de Agronomia da UPF está com inscrições abertas. Universidade de Passo Fundo / Divulgação

Oferecer uma formação moderna, atualizada e conectada às demandas do setor. Esse é o grande objetivo do curso de Agronomia da Universidade de Passo Fundo (UPF), criado há quase 70 anos para formar profissionais capacitados e impulsionar o desenvolvimento agrícola da região.

– Desde então, mais de 3.200 engenheiros agrônomos já foram formados, atuando em diferentes frentes e contribuindo significativamente para o avanço da produção, da produtividade e da sustentabilidade no meio rural. Além da sólida formação profissional, o curso tem desempenhado papel fundamental na geração e difusão de conhecimento, por meio de atividades de pesquisa e extensão, sempre pautadas pela inovação e pelo compromisso com o desenvolvimento regional – conta o coordenador do curso de Agronomia da UPF, Mateus Bortoluzzi.

Foram fatores como esses, aliados à tradição da graduação, que atraíram a atenção do estudante Nicolas Mambeli. Apesar de ser de Santa Catarina, ele optou por cursar Agronomia na Universidade de Passo Fundo.

– Minha escolha pela UPF foi com base em conversas e pesquisas que me fizeram escolher estudar na instituição. A experiência como aluno de Agronomia é excelente e muito proveitosa, com professores extremamente capacitados e uma estrutura muito boa – afirma o acadêmico.

Abaixo, Bortoluzzi e Mambeli falam sobre a graduação em Agronomia e destacam as principais vantagens oferecidas aos estudantes da UPF.

Quais são os principais diferenciais do curso de Agronomia da UPF?

Mateus Bortoluzzi – Destaco, primeiramente, o corpo docente altamente qualificado, com grande experiência e referência técnica e científica em suas respectivas áreas de atuação. O segundo pilar refere-se à ampla e moderna infraestrutura, que inclui dezenas de laboratórios. O caráter prático inicia-se desde o primeiro semestre e é potencializado pela área experimental próxima, que permite executar com excelência as atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Nicolas Mambeli – Estrutura diversificada que abrange todas as áreas trabalhadas no curso, professores especialistas em suas áreas de atuação e inserção no dia a dia dos produtores rurais. Outro destaque é a possibilidade de conviver com alunos do mestrado e doutorado.

O que é o Centro de Extensão e Pesquisas Agropecuárias (Cepagro) e como ele impacta a formação dos estudantes?

Mateus Bortoluzzi – O Cepagro compreende a área experimental e os cultivos em ambiente protegido do curso de Agronomia. São 270 hectares destinados ao ensino e à pesquisa, vitrine tecnológica, fruticultura, produção agrícola e zootécnica, além de promoção e interação com empresas parceiras, como Syngenta e Kuhn.

Nicolas Mambeli – A infraestrutura de laboratórios da UPF e os campos experimentais, como o Cepagro, aumentam a possibilidade de aulas práticas e facilitam o entendimento e a explicação de diversos assuntos, trazendo a vivência necessária das áreas trabalhadas. Já as interações com empresas por meio de eventos promovem a convivência com o mercado de trabalho e o networking.

A UPF também atua em frentes de pesquisa que buscam melhorias para o campo e para os profissionais da área. Por que isso é importante?

Mateus Bortoluzzi – O mundo está em constante mudança. Na maioria dos casos, não há inovação sem conhecimento científico. É nesse sentido que a pesquisa se torna essencial. O curso de Agronomia foi pioneiro na UPF ao criar o primeiro Programa de Pós-Graduação da instituição, com as opções de mestrado e doutorado. Esse também é um diferencial, pois os alunos da graduação interagem diretamente com os trabalhos de pesquisa realizados pelos pós-graduandos, qualificando o aprendizado.

Os exemplos de projetos realizados na instituição vão desde as pesquisas do Programa de Melhoramento de Aveia, criado em 1977, que resultaram no lançamento de dezenas de cultivares, até a implantação, prevista para 2026, da primeira usina-escola de amônia verde do Brasil, no Cepagro. Essa iniciativa será uma referência nacional na produção de amônia verde com fins educacionais, produtivos e científicos. Serão desenvolvidos projetos em diferentes áreas de atuação, como o uso da amônia verde como fertilizante nitrogenado via sistema de irrigação. Essas ações avançam a fronteira do conhecimento e promovem o desenvolvimento e a sustentabilidade do agronegócio.

Como o curso de Agronomia da UPF contribui para o desenvolvimento de Passo Fundo e região?

Nicolas Mambeli – O curso traz várias pessoas novas para a cidade, como eu, que vim do estado de Santa Catarina. Também impacta o comércio, o transporte e em muitas áreas de importância para o município. Além disso, há a possibilidade de inserir na comunidade os conhecimentos desenvolvidos no curso de Agronomia da UPF.

O curso de Agronomia ainda está com inscrições abertas?

Mateus Bortoluzzi – Sim. O curso está com inscrições abertas tanto pelo processo seletivo do vestibular quanto pelas modalidades de ingresso especial, que incluem transferência, reingresso e seleção simplificada. Os interessados podem se inscrever de forma prática e rápida pelo site www.upf.br/ingresso , no qual também encontram todas as informações sobre as formas de ingresso e os benefícios oferecidos. Além disso, a UPF disponibiliza atendimento personalizado via WhatsApp pelo número (54) 3316-8100.

Quais são as expectativas da UPF para o futuro do curso de Agronomia?

Mateus Bortoluzzi – As expectativas são bastante promissoras e alinhadas com os grandes desafios e demandas do setor agropecuário. Para isso, estamos em constante aprimoramento da formação dos futuros agrônomos, aliando uma base técnica e científica sólida ao desenvolvimento de competências éticas, sociais e ambientais.

Outro aspecto relevante é a interação estratégica da universidade com empresas, órgãos governamentais e entidades da sociedade civil, como associações, cooperativas e organizações do terceiro setor. Essa integração tem se intensificado por meio do UPF Parque e da Associação Parque Tecnológico do Agronegócio e Agroenergia (Tecnoagro), que conta com mais de 50 associados. Esse ecossistema impulsiona o desenvolvimento e a transferência de tecnologias para as diferentes áreas do agronegócio por meio da inovação aberta.