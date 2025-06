Sem juros, com planejamento: consórcio é alternativa para concretizar sonhos 

Consórcio é opção para quem planeja e deseja realizar sonhos. Sicredi / Divulgação

Da compra do primeiro carro e do primeiro imóvel à realização de uma viagem especial. Do projeto de estudar e empreender ou renovar a propriedade rural até a conquista do tão aguardado motor home para seguir um novo rumo. São muitos os sonhos que acompanham a trajetória de vida das pessoas – e que, em tempos desafiadores, parecem adiados indefinidamente.

A realidade econômica atual, marcada por inflação, juros elevados e aumento do endividamento, tem exigido cautela e planejamento por parte das famílias brasileiras. No Rio Grande do Sul, os efeitos das enchentes de 2024 ainda repercutem na vida de milhares de gaúchos – especialmente produtores rurais, que enfrentam agora o desafio de recomeçar.

É nesse contexto que alternativas mais acessíveis e planejadas de investimento ganham relevância. O consórcio, por exemplo, tem se mostrado uma opção viável para quem deseja manter seus planos em movimento, sem os custos elevados de financiamentos tradicionais.

Aliás, essa foi a aposta do casal Jucilde Maria Schneider e Jorge Alfonso Schneider, de Coxilha, para colocar em prática um plano traçado ainda na juventude. "Acreditamos que o consórcio seria uma forma prática e inteligente de economizar e, ao mesmo tempo, realizar um grande sonho: ter um motorhome”, conta Jucilde.

TRAÇANDO SUA NOVA ROTA

Associados ao Sicredi há 20 anos, os dois enfatizam que a relação com a cooperativa carrega também um valor afetivo, já que a confiança na instituição foi herdada do pai de Jorge, que abriu sua conta no Paraná em 1990.

Com o passar dos anos e a aposentadoria de Jorge, o que parecia distante e quase impossível foi tomando forma. O primeiro motorhome foi adquirido dentro das possibilidades iniciais e rodou por aproximadamente 15 mil quilômetros com o casal. "Neste ano, graças ao consórcio do Sicredi, conseguimos adquirir um motorhome zero-quilômetro”, comemora Jucilde.

Agora, com o sonho realizado e o roteiro pronto, eles estão prestes a pegar a estrada novamente. “Temos que viver intensamente cada momento, pois a vida é curta para quem sonha em fazer muito”, aconselham.

Em entrevista, a assessora de desenvolvimento de negócios da Sicredi Integração de Estados RS/SC/MG, Samara Tolotti, destaca porque o consórcio tem ganhado espaço entre quem busca alternativas mais inteligentes de investimento, com planejamento e menos custos.

O que exatamente é um consórcio e como ele funciona na prática?

Costumo dizer que o consórcio é baseado na união de pessoas com um objetivo em comum: a realização de sonhos. Por meio dele, os consorciados planejam a aquisição de bens e serviços mediante o pagamento de parcelas e, a cada mês, a contemplação pode ocorrer por três meios. O primeiro deles é o sorteio principal. Mas também existe a opção do lance fixo (cujo percentual é de 20%) e do lance livre – que permite antecipar a contemplação sem que todos os participantes do grupo precisem aguardar determinado tempo para serem sorteados. Assim, todos os meses, chegamos a mais de 20 contemplados por grupo, que conseguem adquirir os bens que tanto desejam, com muita liberdade de escolha dentro dos seus segmentos.

Muita gente ainda confunde consórcio com financiamento. Quais são as principais diferenças entre eles?

A principal diferença é, também, a grande vantagem do consórcio em relação ao financiamento, já que não há taxas de juros. No consórcio há apenas a taxa de administração, que não tem variação e é paga pelo período integral. Desse modo, temos parcelas acessíveis, que se encaixam em diferentes orçamentos e fazem do consórcio um meio de aquisição de bens e serviços muito mais viável.

Outra questão que se destaca no consórcio é que, junto às parcelas, pagamos um percentual que se refere ao fundo de reserva. Como temos grupos extremamente saudáveis, sem inadimplência, ao final do grupo, quando todos foram contemplados, a administradora devolve o valor ao consorciado. É como se fosse uma poupança. Assim, além de pagar e adquirir o seu bem ou serviço, a pessoa pode receber um valor a mais, proveniente do fundo de reserva.

Que tipos de bens e serviços podem ser adquiridos por meio de um consórcio no Sicredi?

Temos uma administradora própria muito forte no mercado, que cresceu 32% em 2024. Atualmente, são mais de R$ 50 bilhões em cartas de crédito, totalizando 6.400 cartas contempladas por mês dentro do sistema Sicredi. Nesse contexto, trabalhamos com os mais diversos públicos: pessoas físicas, pessoas jurídicas, produtores rurais. Todos podem adquirir bens móveis, como moto, automóvel, caminhão, frota de pesados; ou imóveis, como terreno, casa, apartamento, além de maquinário industrial, máquinas e equipamentos agrícolas, por exemplo. Também é possível construir, reformar, comprar imóveis na planta e adquirir móveis planejados, com planos de até 180 meses.

Em relação aos serviços, as opções de consórcio podem ser utilizadas para a realização de festas de aniversário e formatura, para cursos de idiomas e pós-graduação, viagens, procedimentos estéticos ou odontológicos... As possibilidades são realmente muito amplas e dinâmicas, permitindo que o consorciado adquira o serviço e o quite em pouco tempo, em parcelas de até 36 meses.

Quais os principais benefícios de optar por um consórcio Sicredi?

Justamente por sermos uma administradora consolidada, extremamente forte e tradicional no mercado, oferecemos taxas administrativas atrativas e vantajosas aos nossos associados, além de comodidade no débito das parcelas e no acompanhamento da movimentação do grupo nos canais de atendimento. Como já mencionei, nossos grupos são extremamente saudáveis financeiramente, permitindo contemplações todos os meses e a devolução do valor do fundo de reserva no encerramento.

Além disso, especialmente em grupos de automóveis e imóveis, temos opções de parcelas iniciais reduzidas, que se encaixam dentro do orçamento. Sem contar que, por serem associados, nossos consorciados recebem ao final do ano a participação nos resultados quando adquirem produtos e serviços da nossa cooperativa.

Como ocorre a contratação do consórcio?

Em nossas agências, oferecemos atendimento próximo e especializado, mas também é possível a autocontratação pelos meios digitais. Assim, atendemos tanto o público que prefere ir até a agência, conversar e tirar dúvidas com o seu gerente de negócios quanto aqueles que gostam de olhar suas possibilidades em casa, discutindo com a família sobre as melhores opções. Em caso de dúvidas, o seu gerente sempre está disponível para oferecer orientação e suporte especializado. Isso se torna um diferencial do nosso atendimento, que não fica “engessado”.

O que é importante saber para se planejar e ser contemplado?

Antes da contemplação, é importante que o associado tenha em mente se quer esperar o sorteio ou comprar o bem de maneira mais ágil. Ter essa clareza de como vai agir: se aguardando o momento ou ofertando lances. A partir disso, estando contemplado, com o valor da carta disponível, poderá fazer a aquisição desejada.

Dependendo do segmento, nossos colegas especializados entram em contato e solicitam os documentos necessários – uma etapa muito parecida com o financiamento, que envolve contratos ou matrículas de compra e venda de bens. Trabalhamos com um serviço especializado para a contemplação, processo este que é realizado com agilidade para que o consorciado adquira o bem com tranquilidade.

Para serviços, a contemplação geralmente ocorre no formato de reembolso, com a apresentação da nota fiscal; ou pela apresentação do contrato prévio com o prestador. Se o consorciado utilizar o cartão de crédito, pode receber o valor antes do vencimento da fatura, pois o processo não é burocrático. Há muita flexibilidade de escolha, não só no momento de adquirir o consórcio, mas também o bem.

Um associado de vocês adquiriu um motorhome por meio do consórcio Sicredi. Para quem você indicaria esse método como alternativa para realizar sonhos?

Para todos que buscam a realização dos seus sonhos e se planejam para isso. Cada vez mais as pessoas têm pensado em planejamento financeiro, evolução patrimonial e em conquistar objetivos ao longo dos anos. Então, o consórcio é uma ótima opção para elas. Assim, conseguem adquirir os bens tão sonhados e até mudar de vida, como nesse caso do associado que comprou o motorhome – uma forma de empreender, viajar, conhecer novos lugares. O consórcio faz parte da realização desse sonho que foi pensado ao longo do tempo.

Também é indicado para empresas que olham para o futuro, planejam evoluir seu negócio, trocar sua frota de veículos ou máquinas. Ao optar pelo consórcio, elas têm custos menores, parcelas acessíveis, previsibilidade de custos e regras claras. Ou seja, é também uma forma eficaz de fugir do endividamento. Muitas vezes, fazendo um planejamento, é possível pagar um consórcio e investir o valor que sobra durante o período.

Esse é o processo de planejamento que faz com que a pessoa ou empresa possa viver e organizar as finanças com mais tranquilidade.

O que torna o mês de junho ideal para contratar um consórcio Sicredi?