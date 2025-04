Exposol 2025 espera receber 190 mil visitantes entre 1º e 4 de maio

23ª edição da Exposol tem cerca de 460 expositores Exposol / Divulgação

A Exposol 2025, uma das maiores feiras multissetoriais do interior do Rio Grande do Sul e a maior de pedras preciosas da América Latina, será realizada de 1º a 4 de maio no Parque de Eventos Centenário Rui Ortiz, em Soledade. Promovida pela Aprosol, a 23ª edição tem cerca de 460 expositores confirmados, estimativa de receber 190 mil visitantes ao longo dos quatro dias e volume de negócios projetado para ultrapassar os R$ 60 milhões.

– A Exposol tem papel estratégico para Soledade e os municípios do entorno. Isso porque, além de consolidar a identidade mineralógica da cidade, projeta Soledade como polo de desenvolvimento e inovação. A feira impulsiona diversos setores econômicos, como comércio, serviços, gastronomia, transporte, turismo e hotelaria, e gera um ambiente fértil para parcerias, visibilidade institucional e oportunidades de negócios – comenta o coordenador-geral da Exposol 2025, Orlando Klein.

Em entrevista, o executivo apresenta as novidades desta edição da Exposol e os principais destaques culturais que os visitantes poderão conferir.

Quais são as principais mudanças que esta edição da Exposol traz para os visitantes?

A principal adesão está no setor Home Decor. Com três estandes, trata-se de um espaço que mostra, na prática, como aplicar pedras preciosas na decoração de residências e em ambientes internos.

Outro destaque é o novo espaço em frente aos pavilhões 5 e 6, dedicado à Feira da Agricultura Familiar, Artesanato e Floricultura, que contará com nova organização, estrutura adaptada e melhor sinalização para circulação de público e expositores. A área da Feira Internacional de Joias e Pedras Preciosas também foi ampliada – desde 2024 conta com dois pavilhões, integrando novos expositores e mais opções para os visitantes.

Atendendo a um pedido do secretário estadual do Turismo, Ronaldo Santini, por sua vez, a Exposol deste ano contará com acolhimento de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Já a campanha “Todos por Elas – Diga Não à Violência Contra a Mulher” terá distribuição de materiais informativos, exibição de vídeos nos telões e ações complementares durante o evento.

Vale ainda ressaltar as melhorias de infraestrutura dentro do Parque de Eventos. Houve nivelamento de solo em várias áreas, ampliação do sistema de abastecimento de água, troca de rede elétrica e melhorias em banheiros, iluminação e acessos.

Fora as novidades, o que mais estará disponível?

A Exposol 2025 se destaca pela realização de diversas feiras simultâneas. Além da tradicional Feira Internacional de Joias e Pedras Preciosas, a programação contempla áreas para indústria, comércio e serviços; máquinas e implementos agrícolas; inovação e sustentabilidade; agricultura familiar, artesanato e floricultura; e pecuária de corte, leite e ovinos.

Também integram o evento a Exposição de Automóveis Novos e Seminovos, o Concurso de Churrasco, o tradicional Remate de Gado Geral, o Museu das Pedras e Mineralogia Egisto Dal Santo, o Parque de Diversões, a Praça de Alimentação, e uma ampla programação cultural e de shows.

Por falar em programação cultural e de shows, quais apresentações estão confirmadas?

A programação cultural e de shows será realizada na Arena Stok Center. A estrutura contará com dois palcos. Em 1º de maio, feriado, as atrações começarão com apresentações do grupo teatral Toob Look, às 10h e às 14h. À noite, às 20h, o humorista Guri de Uruguaiana subirá ao palco e, às 21h, acontecerá o Festival Soledade 150 Anos com artistas locais.

Na sexta-feira, 2 de maio, o grupo Luz & Cena realizará apresentações teatrais às 10h e às 14h. À noite, às 21h, o ator Cris Pereira apresentará o espetáculo De Borracha à Bombacha. A programação seguirá com shows da banda Rock de Galpão às 22h30 e, à meia-noite, da dupla Jennifer & Stephany.

O sábado, 3 de maio, terá como destaque o cantor Luan Pereira, com apresentação às 23h. O artista é uma das principais revelações do sertanejo atual, com sucessos como “Entra na Defender”, “Dentro da Hilux” e “Ela Pirou na Dodge Ram”. A noite também contará com apresentações de DJ Ari SL, Vini Lamaison, Kalebe Costa e Thiago Klein.

Encerrando a programação, no domingo, 4 de maio, ocorrerá uma tarde voltada para a terceira idade, em parceria com o Promuati da Secretaria de Assistência Social de Soledade. Às 14h, se apresentará o Super Musical Monte Carlo, seguido pela Banda San Marino, às 16h.

Como os interessados poderão acessar o evento?

A entrada na Exposol 2025 é gratuita. O visitante paga apenas se desejar utilizar o estacionamento interno do Parque de Eventos, que tem valor diário de R$ 30 e passaporte para todos os dias de R$ 100.

Entre as atrações culturais, apenas o show de Luan Pereira, no sábado, 3 de maio, será cobrado. Os ingressos estão disponíveis online e em pontos físicos nas cidades de Soledade, Fontoura Xavier, Espumoso e Tio Hugo. Os valores partem de R$ 40. Todos os outros shows e espetáculos da programação têm acesso livre.

Quais são as expectativas para esta edição da Exposol?

A expectativa da Aprosol é consolidar ainda mais o evento como um dos maiores do País em diversidade setorial. Com todos os espaços praticamente vendidos, melhorias em infraestrutura e reforço na campanha de divulgação, a feira deve superar os resultados anteriores.