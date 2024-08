Confira 5 vantagens em adquirir um cartão Sicredi

Possuir mais de um cartão de crédito tem sido uma opção cada vez mais frequente entre os consumidores. Com uma pluralidade de bandeiras, é possível diversificar os usos e também as formas de pagamento. A edição 2024 da Pesquisa Nacional de Cartões de Crédito (PNCC), realizada pela CardMonitor – empresa especializada na análise sobre o mercado de meios eletrônicos de pagamento –, em parceria com o Instituto Medida Certa, deu destaque para uma instituição financeira gaúcha. O cartão de crédito do Sicredi lidera o ranking de preferência dos usuários que possuem mais de um cartão, com percentual de 63,8%.