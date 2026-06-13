Pãozinho de Santo Antônio: conheça a tradição com mais de 60 anos que atrai devotos em busca de casamento em Passo Fundo 

Santo foi canonizado pelo reconhecimento de ao menos três milagres. Ladir Casagrande / Arquivo Pessoal

Comemorado neste sábado (13), o dia do Santo Antônio reúne devotos que celebram a história do católico lembrado como “casamenteiro”.

Em Passo Fundo, a paróquia que leva o nome do santo, distribuí, há 64 anos, o tradicional pãozinho, usado em simpatias para quem planeja encontrar um bom relacionamento.

De acordo com o padre da instituição que fica no bairro Petrópolis, Ladir Casagrande, o Santo Antônio ficou conhecido pelo título por lutar pelos diretos das noivas mais pobres:

— Na época, a noiva deveria conseguir garantir uma certa quantidade de dinheiro para poder casar-se, e muitas mulheres pobres não conseguiam. Santo Antônio ajudava a conseguirem o dote para terem um casamento digno. Ele é o santo que ajudava as famílias, que aconselhava os casais.

Além da ajuda matrimonial, o santo, que nasceu em 1195 em Portugal, era estudioso e realizava pregações acessíveis que tocavam o coração dos fiéis.

— O que sabemos é que ele distribuía o pão e pregava sobre a importância de dividir com os necessitados. Ele convidava as pessoas a buscarem as verdadeiras riquezas que vinham da graça de Deus. O pãozinho de Santo Antônio simboliza a fé, a partilha e a providência divina.

Como conseguir o pãozinho

A paróquia incluiu a distribuição do alimento no tríduo festivo, que começou na quinta-feira (11), em homenagem ao dia do santo.

No domingo (14), a paróquia organiza um churrasco às 12h, com ingressos à R$ 120, após a missa das 10h. À tarde, o local recebe uma matinê dos músicos Jonas e Jader.

Além dessa programação especial, a igreja — localizada na Rua Morom, 594 — distribui os pães tradicionalmente todas as terças-feiras durante as celebrações.

Simpatias

De acordo com o padre, diversos fiéis consumem o pãozinho de Santo Antônio como uma simpatia para o casamento. Além disso, no santuário da paróquia, os devotos colocam cartas nos pés do santo, acendem velas e amarram fitas na figura do menino Jesus: