"Vitamina para a vida": grupo de idosos do RS vira fenômeno nas redes com 2 milhões de seguidores

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Eles não nasceram na era da internet, mas hoje dominam as todas as trends. Um grupo de cinco idosos de Erechim, no norte do Estado, transformou uma brincadeira de família em fenômeno nas redes sociais e virou exemplo de como envelhecer de forma ativa, conectada e bem-humorada.

O perfil Quiz dos Idosos já soma mais de 2,6 milhões de seguidores no TikTok e no Instagram. Os vídeos caseiros chamaram atenção pela desenvoltura e espontaneidade do grupo ao interagir com brincadeiras e assuntos atuais.

As publicações acumulam milhões de visualizações, conquistando principalmente o público jovem.

O grupo foi formado pelo casal Rogério Carlos Rigoni, 70 anos, e Ignez Rigoni, 73. Entraram na brincadeira a irmã de Rogério, Rosarita Rigoni Zuchi, 72, e a cunhada Italina Carmen Raimundi Rigoni, 67. Quem completa o grupo é a amiga Zelci Branca Salvador, 79.

— Começou como uma brincadeira, lá em setembro de 2022. Nossa filha Maria Eduarda nos colocou para responder umas coisas da geração dela e foi um "estrago" na internet, um estrago bom, que nos deu essa virada de chave. Hoje a gente pensa que vale a pena a gente estar vivo — relembra Rogério.

De pessoas que não utilizavam as redes sociais, eles viraram fenômenos na internet. Nos vídeos, respondem perguntas, cantam músicas e mostram um outro modo de viver a terceira idade.

O sucesso virou trabalho e fonte de renda extra para o grupo, que também observa os ganhos fora do ambiente virtual.

— Eu sempre fui uma pessoa mais reservada e tímida. Com o sucesso do Quiz eu me soltei, estou mais comunicativa. Então, foi muito positivo. É uma coisa que nem sonhava em passar — comenta Italina Rigoni, conhecida como "Ita".

Nossos vídeos são uma vitamina para a vida das pessoas, e isso é uma missão. Não vamos parar nunca ITALINA RIGONI 67 anos

— Eu tenho 72 anos, mas às vezes acordo parecendo que tenho 15. Saio cheia de energia para a vida. Amo viver, não paro e recomendo que ninguém pare nunca. A vida tem que ser vivida — ressalta Rosarita.

Da esquerda para a direita: Ignez, Rogério, Rosarita, Branca e Ita. Quiz dos Idosos / Reprodução redes sociais

O poder do envelhecimento ativo

Mais do que entretenimento, o sucesso do grupo reflete um conceito cada vez mais discutido por especialistas: o envelhecimento ativo.

A Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Envelhecimento Humano da Universidade de Passo Fundo, a fisioterapeuta Lia Mara Wibelinger, explica que envelhecer bem vai muito além da ausência de doenças.

— Envelhecer de forma ativa envolve um conjunto de fatores. Passa pela saúde física, mas também pelo bem-estar emocional e a participação social. A pessoa estar bem inserida na sociedade, em atividades culturais e intergeracionais, dá autonomia para o idoso, de poder tomar decisões de rotina e cuidados — afirma Lia Mara.

Também autora do livro Segredos para Envelhecer Bem, com primeira edição publicada em 2014, a especialista observa que atividades ligadas ao humor, como é o caso do perfil dos idosos, ajudam a tratar possíveis alterações cognitivas comuns nesta idade.

Com aumento da sensibilidade, é comum que os idosos fiquem mais seletivos para estabelecer relações e, por vezes, se coloquem em isolamento.

— A gente pode observar que o grupo do Quiz conseguiu se adaptar a esse processo, eles têm latente essa facilidade de comunicação, estão ligados a tudo. É um novo processo de envelhecimento, com interação e inserção nas redes sociais, algo que não acontecia antes. Eles afastaram essa dificuldade. Estão escrevendo uma nova forma de envelhecer — conclui.

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"Estamos no auge"

O bom humor do grupo rende apoio de marcas conhecidas a nível nacional, que patrocinam os conteúdos produzidos por eles.

Além do sucesso e do carinho dos seguidores, eles planejam manter a criação de conteúdo pela alegria que os vídeos trazem.

A gente sempre foi desse jeito, tudo era muito bom e agora melhorou 100%. Adoro a vida, e acho que a gente tem que saber viver ZELCI BRANCA SALVADOR 79 anos