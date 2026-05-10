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Quiz dos Idosos
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"Vitamina para a vida": grupo de idosos do RS vira fenômeno nas redes com 2 milhões de seguidores

Perfil "Quiz dos Idosos" de Erechim, no norte gaúcho, transformou brincadeira de família em exemplo de envelhecimento de forma ativa

Eduarda Costa

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