Páscoa ganha alternativas seguras para quem tem restrições alimentares: "Me sinto uma criança"

Produção artesanal e lojas especializadas garantem a Páscoa de quem tem restrições. Aline Mansour / Divulgação

Tradicionalmente associada ao consumo de chocolate, a Páscoa ganhou uma nova cara para incluir quem convive com restrições alimentares. Em Passo Fundo, no norte do Estado, empresas investiram em produtos sem glúten, lactose e açúcar, oferecendo alternativas seguras para quem tem alguma limitação.

Para celebrar a data, neste ano os consumidores encontraram opções tanto em ovos, quanto em barras, bombons e demais quitutes. O objetivo é manter a união na Páscoa, até mesmo na hora de abrir os chocolates.

A chefe de gastronomia funcional Aline Mansour, por exemplo, criou um cardápio com lascas de chocolate rústico com nozes, trufas e até ovos de colher. São 10 opções zero açúcar, lactose, glúten e sem corantes artificiais.

— Comecei meu trabalho na Páscoa, há cinco anos, pensando em incluir todo mundo em uma alimentação segura e saudável. Possibilitamos que as pessoas possam presentear quem tem restrição ou consumir, pois queremos incluir todo mundo — comenta Aline.

Esse cuidado na produção caminha junto a uma busca crescente por hábitos mais equilibrados. Ao priorizar ingredientes selecionados e reduzir componentes que possam causar desconfortos ou restrições, os produtos passam a atender não só quem sofre de intolerâncias, mas também quem procura uma alimentação mais consciente no dia a dia.

Para a secretária Taline de Rezende Furtado, 38 anos, que tem intolerância à proteína do leite, ao glúten e alergia ao açúcar, encontrar opções seguras ainda é um desafio, principalmente pelo risco de contaminação cruzada.

— É bem difícil encontrar doces que sejam totalmente seguros na questão de contaminação cruzada. No meu caso, eu amo chocolate, então sempre que encontro quem faça chocolates que eu possa comer, me sinto como uma criança — conta.

Ovos recheados zero açúcar, lactose, glúten e sem corantes artificiais são realidade em Passo Fundo. Aline Mansour / Divulgação

Industrializados mais inclusivos

Além da produção artesanal, versões industrializadas do chocolate também ficaram mais acessíveis na cidade, especialmente em lojas de suplementos e alimentos saudáveis. Na loja Divina Terra, por exemplo, os clientes encontraram variedade de trufas, barras, bombons, cookies e doces drageados.

O mercado tem investido também nos doces veganos, garantindo a ausência de lactose, e também sem glúten.

— Nosso foco é em produtos para pessoas com restrição alimentar, por isso temos chocolates funcionais e opções para diferentes estilos de vida. É uma forma de incluir todos em datas comemorativas, mas também são doces gostosos para quem quer apenas cuidar da saúde — comenta a sócia-proprietária Virginia Muller.

Para quem depende dessas alternativas para celebrar a data sem medo, o surgimento de novas variedades do chocolate por si só já é motivo de comemoração.