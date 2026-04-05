Comportamento

Chocolate para todos
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Páscoa ganha alternativas seguras para quem tem restrições alimentares: "Me sinto uma criança"

De ovos artesanais a produtos industrializados, variedade garante celebração sem riscos e com mais acolhimento

Eduarda Costa

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