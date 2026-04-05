Cidade gaúcha monta árvore de Páscoa com mais de 26 mil casquinhas de ovos

Cascas de ovos são pintadas a mão por voluntárias. Reprodução RBS TV / Divulgação

A tradição alemã de decorar árvores para a Páscoa ganha força em Augusto Pestana, município de 7,3 mil habitantes no noroeste do Estado. A Osterbaum instalada na praça central reúne mais de 26 mil casquinhas de ovos neste ano, aumento de 11 mil unidades em relação a 2025.

As cascas usadas na decoração são naturais e passam por um processo que dura o ano inteiro. Elas são guardadas, lavadas e pintadas uma a uma por voluntárias que se reúnem nas próprias casas.

— Eu sempre digo: as mulheres que participam conosco não têm problema de estresse ou ansiedade. A gente conversa, se diverte, pinta, come, toma chimarrão. Não precisa de médico nem psicólogo, é só pintar casquinha — afirmou a voluntária Sirlei Bach.

A diretora do Departamento de Cultura, Zenaide Simon Huller, explica que o trabalho envolve um grupo que atua há mais de dez anos.

— Já não é mais apenas uma árvore. Ela representa união e esperança. A cada ano, aumentamos de 30% a 40% a quantidade de casquinhas — disse.

A coordenadora do projeto, Sandra Neuberger, destacou o objetivo da ação:

— A Páscoa é um motivo para acreditar em Deus e alegrar as pessoas, oferecendo algo para elas participarem.

Decoração movimenta a cidade

Segundo o município, a árvore é a maior Osterbaum do Rio Grande do Sul e fica atrás apenas da de Pomerode, em Santa Catarina. As voluntárias reforçam que o trabalho aproxima a comunidade.

— Eu disse que não ia pintar, só ensacar, mas foi muito legal. Daqui para frente quero participar todos os anos, porque a nossa Osterbaum é algo impressionante — afirmou Nílvia Maria Mattioni.

— Gosto de fazer as coisinhas e participo quando posso. A gente toma um chimarrão e vai conversando. É gostoso e embeleza a cidade — complementou Iria Arenhardt.

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A árvore também tem atraído visitantes curiosos ao município da Região Noroeste.

— Todo ano fazemos fotos na praça e divulgamos, porque temos orgulho — disse a comunicadora Dalvana Mellitz.

A agente de viagens Solange Ayres afirmou que a decoração virou ponto turístico:

— Estou aqui todo domingo com meus netos. A árvore é um cartão-postal do município.

Origem da Osterbaum

Tradição veio com os imigrantes da Alemanha. Reprodução RBS TV / Divulgação

A Osterbaum é uma tradição de séculos originária da Alemanha, que representa renovação da vida e esperança.

No hemisfério norte, a Páscoa coincide com o fim do inverno e a chegada da primavera. Assim, algumas famílias aproveitam para decorar a árvore mais seca do jardim com cascas de ovos coloridos, conhecidos como Ostereier.