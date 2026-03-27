Música, desafios e prêmios: Break Atlântida inicia quarta temporada em escolas de Passo Fundo

Evento reúne alunos dos três anos do Ensino Médio. Bianca Possel / Divulgação

Música, game show e os amigos da escola para concorrer a prêmios e dinâmicas: esse é o Break Atlântida, evento promovido pela Rádio Atlântida Norte Gaúcho nas escolas de Ensino Médio de Passo Fundo.

A quarta temporada do projeto começou nesta sexta-feira (27), pelo Centro de Ensino Médio Integrado da Universidade de Passo Fundo (UPF). São os comunicadores da rádio que comandam o evento, apresentando os desafios aos dois grupos de alunos que disputam a brincadeira.

— O Break Atlântida é um momento em que a gente se conecta com uma parte muito importante da audiência, que é o Ensino Médio. É a galera que está formando o seu gosto musical, de shows e entretenimento. Então, a gente entrega essa experiência para eles e aprende junto também — resume o comunicador e coordenador de produto da ATL, Marcos Carvalho.

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O game show inclui provas de conhecimentos gerais e até habilidades de dança, que valem pontos para ganhar o prêmio ao final da dinâmica. Para os adolescentes, é uma oportunidade de conversar, rir e aproveitar o ambiente escolar fora da sala de aula.

— É o meu primeiro ano participando e eu estou achando muito contagiante. Depois de uma manhã de aula, é muito bom descontrair — comenta a estudante Maria Eugênia Agiotto, 16 anos.

E como todas as turmas do Ensino Médio são convidadas a interagir no Break, sempre tem quem participe pela segunda e até terceira vez.

— O ano passado foi muito legal, e estar aqui de novo é ótimo — conta a estudante Luiza da Silva, 17 anos.

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Outras oito edições do projeto devem acontecer ao longo do ano, entre escolas públicas e privadas da cidade. Confira o cronograma:

Abril: Instituto Estadual Cecy Leite Costa

Instituto Estadual Cecy Leite Costa Maio: Instituto Educacional (IE)

Instituto Educacional (IE) Junho: Colégio Tiradentes de Passo Fundo

Colégio Tiradentes de Passo Fundo Agosto: Escola Nicolau de Araújo Vergueiro (Eenav)

Escola Nicolau de Araújo Vergueiro (Eenav) Setembro: Colégio Bom Conselho

Colégio Bom Conselho Outubro: Instituto Menino Deus

Instituto Menino Deus Novembro: grande final na Universidade de Passo Fundo

Os colégios Marista Conceição e Notre Dame também devem receber o evento, mas a data ainda não foi definida.