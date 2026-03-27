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Música, desafios e prêmios: Break Atlântida inicia quarta temporada em escolas de Passo Fundo

Game show da Rádio Atlântida deve percorrer nove educandários públicos e privados ao longo do ano

Eduarda Costa

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