De Carazinho para o tapete vermelho: quem é a influencer gaúcha que brilhou no Oscar

Gaúcha compartilhou os registros da noite em suas redes sociais. @cela / Instagram

A 98ª edição do Oscar, realizada na noite deste domingo (15) no Dolby Theatre em Los Angeles, foi marcada pela presença de muitas personalidades brasileiras, que estiveram nos Estados Unidos para apoiar as quatro indicações de O Agente Secreto.

Entre as presenças, um nome chamou a atenção dos gaúchos: Cela Lopes. A influenciadora digital, natural de Carazinho, no norte do Estado, levou o nome da cidade natal para um dos eventos mais exclusivos do mundo.

Com um vestido da grife Balenciaga, a gaúcha compartilhou os registros da noite em suas redes sociais, onde soma mais de nove milhões de seguidores.

Quem é Cela Lopes?

Marcela Eduarda Lopes Schreiner, 24 anos, nasceu em Carazinho, município de 63,9 mil habitantes no norte do RS. Aos 17 anos, ela se mudou para São Paulo em busca da carreira de modelo.

A fama nacional veio em março de 2023, quando ela criou a personagem "Cela Lopes", uma sátira de uma jovem herdeira bilionária. Com um humor que mistura glamour e ostentação propositalmente exagerada, ela acumulou milhões de seguidores no Instagram e TikTok.

Apesar da vida luxuosa que exibe, Cela mantém os laços com o Rio Grande do Sul. Em 2024, durante uma visita à família, a influenciadora doou R$ 50 mil para o setor de Oncologia do Hospital de Caridade de Carazinho (HCC).

Brasil no Oscar

Wagner Moura apresentou o prêmio de melhor direção de elenco. PATRICK T. FALLON / AFP

A presença de Cela no evento ocorreu em um ano histórico para o cinema nacional. O Brasil chegou à cerimônia com um recorde de cinco indicações.

O grande destaque foi o filme O Agente Secreto, que concorria em categorias de peso como melhor filme, filme internacional, melhor direção de elenco e melhor ator, com Wagner Moura. Além disso, Adolpho Veloso disputava a estatueta de Melhor Fotografia por Sonhos de Trem.