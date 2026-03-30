Confira a programação da Semana Santa na Catedral Metropolitana de Passo Fundo

Programação segue até o Domingo de Páscoa (5). Diogo Zanatta / Especial

A Catedral Metropolitana de Nossa Senhora Aparecida, em Passo Fundo, vive uma das semanas mais importantes do calendário cristão. Este ano, as celebrações da Semana Santa ganham um significado ainda maior, pois a comunidade celebra os 75 anos de criação da Diocese e os 15 anos de sua elevação à categoria de Arquidiocese.

As atividades religiosas tiveram início neste Domingo de Ramos (29), com missas e bênçãos. A Diocese foi criada em 10 de março de 1951 e se tornou arquidiocese em 13 de abril de 2011.

Programação

Entre esta segunda (30) e quarta-feira (1º), ocorre o Tríduo Penitencial às 7h da manhã, abordando temas centrais como a proteção da dignidade da família, o cultivo do amor e o cultivo da fé.

Um dos momentos mais importantes acontece na quarta, às 19h: a Missa do Crisma e da Unidade Arquidiocesana. Durante o rito, ocorre a bênção dos óleos dos catecúmenos e dos enfermos, a consagração do óleo do crisma e a renovação das promessas sacerdotais.

Já a partir de quinta-feira (2), se inicia o Tríduo Pascal:

Quinta-feira Santa: às 19h, a Missa da Ceia do Senhor com o rito do Lava-Pés . A organização solicita que a comunidade realize um gesto de solidariedade, doando 1 quilo de alimento não perecível;

às 19h, a Missa da Ceia do Senhor com o rito do . A organização solicita que a comunidade realize um gesto de solidariedade, doando 1 quilo de alimento não perecível; Sexta-feira Santa (3): dia de oração começa com a Via Sacra às 9h (com bênção das ervas medicinais) e às 10h30min. O ponto alto é a Ação Litúrgica da Paixão e Morte do Senhor às 15h, seguida pela tradicional Procissão do Cristo Morto ao redor da Praça Marechal Floriano;

dia de oração começa com a Via Sacra às 9h (com bênção das ervas medicinais) e às 10h30min. O ponto alto é a Ação Litúrgica da Paixão e Morte do Senhor às 15h, seguida pela tradicional Procissão do Cristo Morto ao redor da Praça Marechal Floriano; Sábado Santo (4): a Vigília Pascal ocorre às 19h, com a bênção do fogo novo e da água. Os fiéis devem trazer velas e recipientes para a água benta.

O encerramento da programação acontece no Domingo de Páscoa (5), celebrando a ressurreição com missas às 9h, 10h30min, 18h e 20h.