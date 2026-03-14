Alimentação "de verdade": onde encontrar produtos orgânicos em Passo Fundo

Alimentação sem agrotóxicos reflete na saúde. Tadeu Vilani / Agencia RBS

A busca por uma alimentação equilibrada impulsiona o mercado de produtos orgânicos em Passo Fundo. Além das feiras tradicionais em espaços públicos, estabelecimentos focados em itens sem aditivos surgem para atender o público mais exigente.

GZH Passo Fundo listou locais onde é possível encontrar produtos sem agrotóxicos, fertilizantes químicos, hormônios e transgênicos. Confira na lista abaixo.

Banca Nossa Terra

A banca Nossa Terra comercializa alimentos in natura, da agricultura familiar, como orgânicos certificados, alimentos coloniais, artesanais, veganos e sem glúten.

— Sou filha de pequeno produtor rural que produzia alimentos para subsistência. Me formei na área de alimentos e coloquei a minha banca para levar informações para as pessoas sobre o que são alimentos de verdade, agroecologia, agricultura familiar e produção orgânica — disse a proprietária do estabelecimento, Elenice Kronbauer.

A empreendedora reforça que a alimentação sem os agrotóxicos são essenciais para a saúde devido ao maior teor de antioxidantes e por serem livres de resíduos tóxicos:

— Há anos não sei o que é ficar doente. Não estou dizendo que nunca vou ficar, mas nossa saúde está diretamente atrelada à alimentação.

Loja : Banca Nossa Terra

: Banca Nossa Terra Endereço: Rua Uruguai, 1309, Centro

Orgânicos In Casa

O carro chefe da Orgânicos In Casa são as hortaliças frescas. A mercearia oferece uma seleção de itens à pronta entrega e também com delivery disponível.

Segundo a proprietária Lisiane Klassener, a ideia da loja surgiu há 20 anos através de um problema de saúde causado pelo uso de agrotóxico:

— Meu marido acabou intoxicado pelo agrotóxico, plantávamos com químico por ser mais fácil e prático, passa veneno e pronto, não pensávamos na natureza e no nosso corpo. Infelizmente o ser humano é o único com coragem de passar veneno no alimento que o próprio filho consome.

As hortaliças vendidas na loja são cultivadas no sítio do casal e os produtos contam com certificação de orgânicos. A procura pelos itens, segundo Lisiane, aumenta diariamente.

Loja : Orgânicos In Casa

: Orgânicos In Casa Endereço: Rua 15 de Novembro, 315, Centro

Feiras abertas

Feira do Pequeno Produtor é ponto tradicional. Eduarda Costa / Agencia RBS

Conforme o mapeamento do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), Passo Fundo conta com seis feiras em espaços públicos, onde é possível encontrar produtos orgânicos.

A mais tradicional é a Feira do Pequeno Produtor, que acontece no Parque da Gare. O local funciona dois dias na semana: nas quartas, das 8h às 16h, e aos sábados, das 6h às 12h.

Para descentralizar as vendas e ampliar o alcance, as feiras também funcionam em outros pontos da cidade, todos os sábados: