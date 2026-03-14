Alimentação "de verdade": onde encontrar produtos orgânicos em Passo Fundo

A busca por uma alimentação equilibrada impulsiona o mercado de produtos orgânicos em Passo Fundo. Além das feiras tradicionais em espaços públicos, estabelecimentos focados em itens sem aditivos surgem para atender o público mais exigente.
GZH Passo Fundo listou locais onde é possível encontrar produtos sem agrotóxicos, fertilizantes químicos, hormônios e transgênicos. Confira na lista abaixo.
Banca Nossa Terra
A banca Nossa Terra comercializa alimentos in natura, da agricultura familiar, como orgânicos certificados, alimentos coloniais, artesanais, veganos e sem glúten.
— Sou filha de pequeno produtor rural que produzia alimentos para subsistência. Me formei na área de alimentos e coloquei a minha banca para levar informações para as pessoas sobre o que são alimentos de verdade, agroecologia, agricultura familiar e produção orgânica — disse a proprietária do estabelecimento, Elenice Kronbauer.
A empreendedora reforça que a alimentação sem os agrotóxicos são essenciais para a saúde devido ao maior teor de antioxidantes e por serem livres de resíduos tóxicos:
— Há anos não sei o que é ficar doente. Não estou dizendo que nunca vou ficar, mas nossa saúde está diretamente atrelada à alimentação.
- Loja: Banca Nossa Terra
- Endereço: Rua Uruguai, 1309, Centro
Orgânicos In Casa
O carro chefe da Orgânicos In Casa são as hortaliças frescas. A mercearia oferece uma seleção de itens à pronta entrega e também com delivery disponível.
Segundo a proprietária Lisiane Klassener, a ideia da loja surgiu há 20 anos através de um problema de saúde causado pelo uso de agrotóxico:
— Meu marido acabou intoxicado pelo agrotóxico, plantávamos com químico por ser mais fácil e prático, passa veneno e pronto, não pensávamos na natureza e no nosso corpo. Infelizmente o ser humano é o único com coragem de passar veneno no alimento que o próprio filho consome.
As hortaliças vendidas na loja são cultivadas no sítio do casal e os produtos contam com certificação de orgânicos. A procura pelos itens, segundo Lisiane, aumenta diariamente.
- Loja: Orgânicos In Casa
- Endereço: Rua 15 de Novembro, 315, Centro
Feiras abertas
Conforme o mapeamento do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), Passo Fundo conta com seis feiras em espaços públicos, onde é possível encontrar produtos orgânicos.
A mais tradicional é a Feira do Pequeno Produtor, que acontece no Parque da Gare. O local funciona dois dias na semana: nas quartas, das 8h às 16h, e aos sábados, das 6h às 12h.
Para descentralizar as vendas e ampliar o alcance, as feiras também funcionam em outros pontos da cidade, todos os sábados:
- Praça da Mãe, no Boqueirão: das 6h30min às 12h
- Praça Santa Terezinha, na Vila Rodrigues: das 7h30min às 12h
- Praça Antonino Xavier, em frente ao HC: das 6h às 12h.