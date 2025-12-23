Saiba quais são os 10 nomes mais escolhidos para bebês em Passo Fundo neste ano

Nomes evidenciam escolhas clássicas, de fácil pronúncia e ampla aceitação nacional. Antibydni / stock.adobe.com

O nome Miguel foi o mais escolhido pelos pais em Passo Fundo em 2025. Ao todo, 46 crianças foram registradas com o nome no município do norte gaúcho, garantindo a liderança na lista dos registros civis deste ano.

Na sequência, com 45 registros, surge Cecília e, com 42, Helena. Esses nomes evidenciam a preferência das famílias passo-fundenses por escolhas clássicas, de fácil pronúncia e ampla aceitação nacional.

O levantamento revela um equilíbrio entre nomes tradicionais e tendências contemporâneas, com destaque para opções femininas consolidadas e nomes masculinos recorrentes.

— Observamos que os nomes escolhidos para os bebês vão muito além do gosto pessoal; eles são um reflexo vivo da cultura, dos valores e das influências que permeiam a sociedade brasileira — destaca Sidnei Hofer Birmann, presidente da Arpen/RS.

De onde vêm os dados?

O levantamento integra a base de dados do Portal da Transparência do Registro Civil, administrado pela Arpen-Brasil (Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais), entidade que congrega os cartórios do país. A plataforma reúne informações sobre nascimentos, casamentos e óbitos registrados em todo o território nacional e permite consultas por nomes simples ou compostos, com recortes por estados e municípios, oferecendo um panorama detalhado das tendências regionais.

Além dos três nomes clássicos, figuram entre os mais registrados em Passo Fundo:

Miguel – 46 Cecília – 45 Helena – 42 Arthur – 37 Aurora – 34 Maitê – 30 Matteo – 29 Joaquim – 28 Heloísa – 27 Ravi (25) e Bernardo (25)

— Nos cartórios de Registro Civil, preservamos essa memória afetiva e identitária do nosso povo, registrando histórias que começam no nascimento e acompanham cada cidadão ao longo da vida — acrescenta o presidente da Arpen/RS.

Os 10 nomes femininos mais registrados

Cecília – 45 Helena – 42 Aurora – 34 Maitê – 30 Heloísa – 27 Lívia (24) e Antonella (24) Maria Cecília – 23 Alice – 21 Sofia (20) e Martina (20) Laura – 19

Os 10 nomes masculinos mais registrados

Miguel – 46 Arthur – 37 Matteo – 29 Joaquim – 28 Ravi (25) e Bernardo (25) Davi – 22 Gael (21), Gabriel (21) e Noah (21) Pedro – 19 Heitor (18), Benício (18) e Samuel (18) Vicente (17), Henrique (17) e Anthony (17)