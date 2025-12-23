Saiba quais são os 10 nomes mais escolhidos para bebês em Passo Fundo neste ano

O nome Miguel foi o mais escolhido pelos pais em Passo Fundo em 2025. Ao todo, 46 crianças foram registradas com o nome no município do norte gaúcho, garantindo a liderança na lista dos registros civis deste ano.
Na sequência, com 45 registros, surge Cecília e, com 42, Helena. Esses nomes evidenciam a preferência das famílias passo-fundenses por escolhas clássicas, de fácil pronúncia e ampla aceitação nacional.
O levantamento revela um equilíbrio entre nomes tradicionais e tendências contemporâneas, com destaque para opções femininas consolidadas e nomes masculinos recorrentes.
— Observamos que os nomes escolhidos para os bebês vão muito além do gosto pessoal; eles são um reflexo vivo da cultura, dos valores e das influências que permeiam a sociedade brasileira — destaca Sidnei Hofer Birmann, presidente da Arpen/RS.
De onde vêm os dados?
O levantamento integra a base de dados do Portal da Transparência do Registro Civil, administrado pela Arpen-Brasil (Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais), entidade que congrega os cartórios do país. A plataforma reúne informações sobre nascimentos, casamentos e óbitos registrados em todo o território nacional e permite consultas por nomes simples ou compostos, com recortes por estados e municípios, oferecendo um panorama detalhado das tendências regionais.
Além dos três nomes clássicos, figuram entre os mais registrados em Passo Fundo:
- Miguel – 46
- Cecília – 45
- Helena – 42
- Arthur – 37
- Aurora – 34
- Maitê – 30
- Matteo – 29
- Joaquim – 28
- Heloísa – 27
- Ravi (25) e Bernardo (25)
— Nos cartórios de Registro Civil, preservamos essa memória afetiva e identitária do nosso povo, registrando histórias que começam no nascimento e acompanham cada cidadão ao longo da vida — acrescenta o presidente da Arpen/RS.
Os 10 nomes femininos mais registrados
- Cecília – 45
- Helena – 42
- Aurora – 34
- Maitê – 30
- Heloísa – 27
- Lívia (24) e Antonella (24)
- Maria Cecília – 23
- Alice – 21
- Sofia (20) e Martina (20)
- Laura – 19
Os 10 nomes masculinos mais registrados
- Miguel – 46
- Arthur – 37
- Matteo – 29
- Joaquim – 28
- Ravi (25) e Bernardo (25)
- Davi – 22
- Gael (21), Gabriel (21) e Noah (21)
- Pedro – 19
- Heitor (18), Benício (18) e Samuel (18)
- Vicente (17), Henrique (17) e Anthony (17)
