Quem é o jovem gaúcho sem braços e pernas que inspira milhões com palestras pelo Brasil

Em Mato Castelhano, cidade de 2,6 mil habitantes no norte do Rio Grande do Sul, a família Linck transformou desafios em rotina e união. Tiago, hoje com 18 anos, nasceu com Tetra-amelia, uma síndrome genética rara que o fez vir ao mundo sem braços e pernas, tendo apenas um pé com quatro dedos.

Mas longe de ser uma história triste, sua trajetória se tornou fonte de inspiração para milhões.

— Comparando com o que eu era e com o que eu sou agora, tenho certeza absoluta que mudei muito. Me tornei uma pessoa melhor, que inspira muitas pessoas. Mas nada disso foi feito sozinho, sempre com a ajuda da minha família — afirma Tiago Linck.

A convivência com Tiago exige atenção diária, mas foi justamente esse desafio que transformou a rotina familiar em um espaço de cuidado, parceria e união. Os pais, Jair e Rosane, e as irmãs, a gêmea Daiana e a mais velha Thaís, fazem questão de estar sempre juntos.

— Hoje, eu não vejo o Tiago sem pernas. Vejo um adolescente feliz que precisa de um pouco mais de ajuda. E ver esse sorriso não tem preço — diz Rosane Linck, mãe do jovem.

— Ver o Tiago e ver nossa família assim enche qualquer homem de orgulho — complementa o pai, Jair Linck, responsável por ensinar o filho a sentar e a se locomover, e seu primeiro grande incentivador.

Rotina adaptada

A união da família começou ainda na gravidez. Aos seis meses de gestação, os pais descobriram a síndrome genética.

— A condição se chama síndrome de Tetra-amelia. Tetra significa quatro, referindo-se à ausência dos quatro membros. É uma condição muito rara, em que a criança nasce sem braços e sem pernas, e ocorre logo no início da formação do embrião. Pode ter causas genéticas ou ser resultado de problemas de desenvolvimento — explica Lavínia Schüler Faccini, médica geneticista do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA).

Além da falta de membros, a síndrome pode causar malformações graves no coração, pulmões, rosto, esqueleto e genitália, resultando em uma condição de alta complexidade médica.

Em busca de mais qualidade de vida, há três anos, a família se mudou de Tiradentes do Sul, na Região Noroeste, para Mato Castelhano. A nova casa foi adaptada para facilitar a movimentação de Tiago, que circula por todos os cômodos com sua cadeira de rodas.

Quando ele nasceu eu não sabia por onde começar. Hoje, vejo um adolescente feliz e sei que faço parte desse sorriso. ROSANE LINCK Mãe de Tiago

O jovem hoje sobe no sofá sozinho e, com seus quatro dedos, joga videogame. No quarto, os equipamentos são acionados por comando de voz. Mas nada substitui o que a família Linck mais valoriza: a proximidade.

— É muito importante que o sistema de saúde e a sociedade estejam preparados para incorporar os raros. Como médica geneticista que trabalha com doenças raras, às vezes enfrentamos dificuldades de acesso e diagnóstico para esses casos. Essa é a grande batalha — pontua a médica.

Inspiração nos palcos

Fora de casa, Tiago Linck ganhou os palcos. Hoje, ele é palestrante e viaja pelo Brasil contando a própria história, mostrando que limites podem ser superados.

Nas redes sociais, Tiago soma mais de três milhões de seguidores, pessoas que encontram força na forma positiva com que ele encara a vida. Ali, ele mostra a rotina da família e publica vídeos motivacionais.

Com minhas palestras, consigo transformar vidas. Saber que a minha história ajuda alguém faz tudo valer a pena TIAGO LINCK Palestrante

Em dezembro, a família viveu mais uma conquista: Tiago e Daiana se formaram no Ensino Médio. Aos 18 anos, encerraram uma etapa que sempre viveram lado a lado.

— Sempre estivemos na mesma escola, na mesma turma, inclusive um sentando ao lado do outro. Foi um período muito bom que está se encerrando, mas com certeza virão muitas outras coisas que passaremos juntos e sempre com muita alegria — conta Daiana Linck, irmã gêmea de Tiago.

— Claro que o Tiago tem uma limitação e isso a gente precisou aprender muito com ele, da mesma forma que ele precisou aprender com a gente — complementa Thaís Linck, a irmã mais velha.

Entre desafios, fé e muito amor, a família Linck, de Mato Castelhano, mostra que deficiência não define limites e que a união pode transformar qualquer adversidade em superação.