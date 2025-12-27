Procura por serviços de pintura, limpeza e organização dispara em Passo Fundo no fim de ano

Serviço de pintura está entre os setores procurados para as organizações de fim de ano. Félix Zucco / Agencia RBS

Com o início de um novo ano, a busca por serviços que deixem a casa limpa, organizada e renovada dispara em Passo Fundo, no norte do Estado. O período impulsiona o faturamento de setores como pintura, higienização, lavanderia e até brechós de roupas, à medida que moradores aproveitam para encerrar ciclos em um ambiente renovado.

Profissionais de diferentes áreas na cidade relatam um aumento significativo na demanda a partir de outubro, com um pico nas semanas que antecedem o Natal. Com 18 anos de experiência, o pintor Vinicius Mendes afirma que a procura tem crescido anualmente desde a pandemia.

— As pessoas gostam de deixar a casa bonita para o final de ano, para receber parentes e amigos. Neste ano, principalmente, (o movimento) foi muito bom — relata.

Além das pinturas externas, Vinicius destaca a alta busca por serviços internos, impulsionada pelo mercado de aluguéis e pelo encerramento do ano letivo de instituições de Ensino Superior. Muitos pedidos chegam em cima da hora.

Em dezembro é aquele desespero. Tem gente que chama dias antes do Natal, mas muitas vezes a agenda já está cheia. VINICIUS MENDES Pintor

Para quem se planeja, o 13º salário se torna uma fonte de investimento. É o caso do professor Gabriel da Silva Ribas, que optou por fazer uma pintura interna na casa em novembro.

— Reservei esse dinheiro para conseguir pagar as reformas que eu queria fazer na minha casa. Era algo que eu já queria ter feito antes, porém deixei para o final do ano porque queria a casa mais bonita para as festas e também pelo 13º salário — afirma.

Mais do que estética, o professor associa o cuidado com o lar ao bem-estar e à renovação:

— Essa sensação de passar as festas de final de ano com a casa bonita e do jeito que a gente gosta é, sim, uma sensação de prosperidade e conclusão de ciclo que se encerra em dezembro, atraindo boas energias para o ano que se inicia.

Desapegar para renovar

Faxina no guarda-roupa também faz parte das ações para começar o novo ano. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O sentimento de renovação também se manifesta na hora de desapegar. Proprietária de um brechó em Passo Fundo, Aline Gonçalves percebe um aumento de cerca de 30% na consignação de roupas em dezembro.

— Não chega a ser o mês com mais vendas, porque o pessoal ainda não compra peças de brechó para presentear, mas cresce muito a procura para deixar peças aqui — avalia.

A publicitária Lauriane Tramontina Zeni foi uma das clientes que aproveitou para reorganizar o guarda-roupa, especialmente após uma mudança de casa.

— Sinto a necessidade de não levar para o ano novo o que não faz mais sentido para mim. Rendeu duas sacolas grandes de roupas praticamente novas, que não fazem mais sentido para mim, mas que com certeza deixarão outras mulheres lindas.

Melhor mês para empresas de limpeza

Limpeza profissional de estofados é muito procurada. Anderson Fetter / Agencia RBS

A demanda também dispara nos serviços de limpeza de móveis, roupas de cama e vestuário. Letícia Vargas, proprietária de uma empresa de estética em estofados e lavanderia, afirma que o movimento chega a dobrar no fim de ano.

Temos um aumento ali pelo dia 12 de dezembro até entrarmos em recesso, no dia 24. Depois do Natal percebemos uma queda. LETÍCIA VARGAS Proprietária da Limpesec

Neste ano, mesmo com alta demanda, a empresa optou por não ampliar a equipe durante o período, decisão ligada à manutenção da qualidade do serviço.

— Já aumentamos a equipe em outros anos, mas percebemos que o serviço não ficava com a mesma eficiência. Neste ano, preferimos manter a nossa equipe e atender os clientes que a gente conseguir — pontua Letícia.

Entre os itens que a lavanderia mais recebe nesta época estão cortinas, roupas de cama, lençóis, fronhas, cobertores, edredons e colchas. Além de quem prepara a casa para receber familiares e amigos, há também clientes que optam por fazer a limpeza antes das férias.

— Tem muita gente que vai viajar e deixa tudo limpo para, quando voltar, encontrar a casa pronta, com essa energia de começar o ano com a casa cem por cento — revela.

Mesmo trabalhando menos dias em dezembro, o mês é considerado o melhor do ano para o faturamento da empresa:

— Durante o ano inteiro trabalhamos os 30 dias. Em dezembro, trabalhamos cerca de 24 dias e, ainda assim, faturamos mais do que nos outros meses.