Do solstício ao Papai Noel: conheça a história milenar das tradições de Natal

Muito antes da celebração do nascimento de Cristo, o Natal já reunia costumes como encontros familiares, troca de presentes e banquetes fartos. A festividade, hoje sinônimo de decorações coloridas e união, é resultado de tradições milenares que se somam e remontam a um período anterior ao surgimento do cristianismo.

Embora seja uma das datas mais sagradas para os cristãos, a origem da comemoração nessa época do ano, contudo, é anterior ao nascimento de Jesus, quando diversos povos festejavam a passagem das estações e as colheitas.

Conforme explica Gizele Zanotto, professora do curso de História da Universidade de Passo Fundo (UPF), o que hoje se conhece como Natal deriva de celebrações de povos da antiguidade, como romanos, persas, gregos, egípcios e hebreus. Eles comemoravam o solstício de inverno — a noite mais longa do ano no hemisfério norte.

— Esse momento marcava o início de um novo ciclo, associado à ideia de renovação, rejuvenescimento e esperança, elementos que permanecem simbolicamente ligados ao Natal até os dias atuais — explica.

Origem cristã do Natal

A data do Natal cristão, que celebra o nascimento de Jesus Cristo, foi estabelecida apenas no século 4. Em 25 de dezembro do ano 336, o papa Júlio I oficializou a celebração numa tentativa de cristianizar as festas pagãs já existentes nesse período.

Em meados do século 6, 25 de dezembro já havia se consolidado como feriado, assim como o Dia de Reis, comemorado em 6 de janeiro. Essa data celebra a chegada dos reis magos a Jesus, marcando o fim das festividades natalinas.

Ainda de acordo coma professora, o Natal também possui raízes no Hanuká, a festa das luzes judaica, em festivais celtas e gregos antigos, e no folclore europeu.

Na Roma Antiga, por exemplo, 17 de dezembro era o dia da Saturnália, dedicada ao deus Saturno. Nessa data, as regras do cotidiano se invertiam: homens se vestiam de mulheres, patrões serviam os empregados, e a cidade era tomada por procissões, velas acesas e distribuição de presentes.

Evolução da figura do Papai Noel

A origem do Papai Noel remonta à vida de São Nicolau, um bispo da cidade de Mirra, na atual Turquia, que viveu no século 3 e ficou conhecido por auxiliar os necessitados com presentes e dádivas.

A representação visual do Papai Noel, entretanto, é mais recente, aponta a professora. A figura do senhor de longas barbas brancas e faces rosadas surgiu no século 19, pelos traços do cartunista americano Thomas Nast.

Zanotto explica, no entanto, que, no início, as vestes do Papai Noel não tinham uma cor específica. O vermelho, amplamente associado à figura atualmente, resultou de uma campanha publicitária da Coca-Cola, que atribuiu as cores da marca ao personagem na década de 1920.

Segundo a docente, foi a partir do avanço da publicidade e do marketing que o Natal passou a assumir um forte apelo ao consumo.

— O ato de presentear, que antes simbolizava afeto e partilha, acabou se transformando em um elemento central das comemorações, muitas vezes afastando o foco do significado original da data — observa.

Mesmo assim, a professora ressalta que o Natal segue sendo um momento de confraternização e reflexão.

— Para os cristãos, representa o nascimento de Cristo. Para outras culturas e pessoas que adotaram a data, é uma oportunidade de reunir família e amigos, celebrar a vida e reforçar laços sociais — conclui.

