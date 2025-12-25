Comportamento

Antes de Cristo
Notícia

Do solstício ao Papai Noel: conheça a história milenar das tradições de Natal

Professora explica como a celebração, uma das datas mais sagradas para os cristãos, incorporou costumes milenares e se tornou um fenômeno global de confraternização e consumo

GZH Passo Fundo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS