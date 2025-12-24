Do Polo Norte ao calor gaúcho, veja a rotina dos Papais Noéis que levam alegria a Passo Fundo

Toni trabalha como Papai Noel no Passo Fundo Shopping. Reprodução RBS TV / Divulgação

Neste Natal, em meio a luzes e decorações, Passo Fundo se ilumina também com histórias inspiradoras. Uma delas é a de Oteniel de Souza Campos, que há quatro anos incorpora o Papai Noel, levando magia às ruas da cidade.

No dia a dia, de camiseta e boné, o funcionário público Oteniel, conhecido como Toni, passa despercebido. Mas em dezembro, em poucos minutos, ele se transforma no Papai Noel, o personagem mais aguardado pelas crianças.

A experiência começou de forma inesperada: Toni precisou deixar a barba crescer para interpretar um personagem bíblico em um filme. Desde então, a caracterização se tornou um convite para encarnar o Bom Velhinho e espalhar a magia do Natal.

O encontro dos Papais Noéis

Os Papais Noéis de Passo Fundo: Toni, à esquera, e Ângelo Prigol. Reprodução RBS TV / Divulgação

Outro personagem que há anos vive a magia do Papai Noel em dezembro é Ângelo Prigol, um dos atores mais antigos da cidade a interpretar o Bom Velhinho nas festividades.

Sem combinar, Ângelo e Toni se encontraram durante a entrevista para a reportagem. Eles trocaram sorrisos, brincadeiras e a cumplicidade de quem compartilha a missão de dar vida ao Bom Velhinho.

— É gratificante (ser Papai Noel)! Apesar de caloroso, porque saímos lá do Polo Norte, né colega? — brincou Toni.

— Era frio e chegamos aqui com esse calor — acrescentou Ângelo.

Após o abraço, cada um seguiu para um destino diferente, mas com o mesmo propósito: Toni, para ouvir os pedidos das crianças em um shopping; Ângelo, para levar alegria a uma escola infantil do município.

Ângelo Prigol é um dos Papais Noéis mais antigos de Passo Fundo. Reprodução RBS TV / Divulgação

O ritual da caracterização

Em uma sala reservada no shopping, Toni inicia o ritual: veste a roupa vermelha, ajusta o casaco, calça as luvas e botas, coloca o gorro e os óculos. O último toque é ajeitar a característica barba branca.

— É um processo meio lento e longo, mas vale a pena — afirmou.

Mais do que a troca de roupas, esse momento representa a transformação de um funcionário público comum no guardião da magia que encanta gerações.

Devidamente caracterizado, o Papai Noel deixa o espaço reservado e vai ao encontro das crianças. No caminho até o conhecido cadeirão vermelho, surgem olhares curiosos de pequenos e adultos, adolescentes que não resistem a uma foto e pedidos de presente para a noite de Natal.

