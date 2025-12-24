Conheça a professora de Passo Fundo que tem coleção com quase cem Papais Noéis

Decoração de Natal movimenta o comércio em Passo Fundo. Felipe Matiasso / Agencia RBS

O Natal, tradicionalmente celebrado em 25 de dezembro, é um momento de união familiar e de celebração da vida, simbolizada pelo nascimento de Jesus Cristo e pela figura do Papai Noel. Para a data, muitas famílias investem na decoração de suas casas, dos tradicionais pinheiros e guirlandas a artigos mais elaborados.

Em Passo Fundo, no norte do Estado, tem quem invista pesado na hora de enfeitar. Em 2025, mesmo diante de um cenário econômico desafiador, a loja da empresária Emanuele Machado registrou um volume expressivo de vendas. O faturamento do estabelecimento superou em 20% o resultado do ano anterior, indicando o forte investimento dos consumidores.

Leia Mais Feriado de Natal: veja o que abre e fecha em Passo Fundo

As vendas na loja, iniciadas em setembro, apresentaram uma redução constante do estoque semana a semana. A diversidade de artigos natalinos impulsionou o negócio.

— Temos clientes que fazem decoração completa na sua casa, área externa, área interna, todos os cômodos. A gente chega a ter aqui na loja papel higiênico decorado de Natal — diz.

A paixão pelos Papais Noéis

Entre as moradoras que se dedicam à decoração natalina está a professora de artes Jussara Longhi. Inspirada pela irmã, há uma década ela se dedica à coleção de artigos e à reinvenção de seus ornamentos a cada ano.

Seja comprando ou produzindo, a passo-fundense sempre apresenta novidades para as festividades.

— Eu faço as coisas, sabe? Eu estava em cursinhos de artesanato, então fui fazendo as coisas e às vezes comprando. Eu já saí três vezes do Brasil e trago as coisas que eu gosto. Sempre comprando — explica.

Leia Mais De doces a velas temáticas, artesanato ganha destaque na busca por presentes de Natal

Ao entrar na residência de Jussara, os visitantes imediatamente percebem o apreço da professora pela data. O ambiente se transforma em um universo natalino, repleto de casinhas enfeitadas, trens, renas, presépios, pinheiros, laços, guirlandas e quebra-nozes de diversas formas e tamanhos.

— Todo mundo adora! Eles já chegam aqui e dizem que é um pedacinho de Gramado, olham um por um tudo. As crianças não mexem, elas já sabem que a tia gosta dos enfeites — conta.

Em meio a tantos itens, Jussara tem um favorito: o Papai Noel. Sua coleção conta com quase cem exemplares do Bom Velhinho. Nenhum é idêntico ao outro; cada boneco possui uma roupa, um semblante e um estilo próprios.

— Gosto dos Papais Noéis, sabe? Eu sou apaixonada por eles! Como vocês observaram, tem vários tipos. Então, eu compro quando é uma coisa diferente dos meus, né?

Mesmo sem saber o número exato de objetos decorativos espalhados pela casa, a professora garante que se recorda da história por trás de cada um.

— Conheço e digo: "está faltando tal coisa". Eu sei direitinho quando falta alguma coisa. E não coloco todos os anos na mesma posição, sempre estou trocando, mudando — afirma.

E, antes mesmo do Natal de 2025 chegar, Jussara já projeta a decoração para o ano seguinte. A expectativa é para quantos novos Papais Noéis vai comprar e como vai posicionar cada em casa.

Leia Mais Preços de itens para a ceia de Natal em Passo Fundo variam até 30%