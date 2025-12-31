Comportamento

Organização
Notícia

Como transformar desejos em metas de Ano Novo? Especialista dá dicas para definir planos em 2026

GZH ouviu os passo-fundenses e uma psicóloga para entender a diferença entre "ter" e "ser" e como alcançar propósitos no ano que inicia na quinta-feira (1º)

Eduarda Costa

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS