Semana da Consciência Negra tem feira afro-brasileira e debates em Passo Fundo

Dia da Consciência Negra, 20 de novembro foi escolhido em homenagem à Zumbi dos Palmares. André Ávila / Agencia RBS

A Coordenadoria de Promoção da Igualdade Racial de Passo Fundo, no norte do Estado, realiza até a próxima quinta-feira (20) uma série de atividades dentro da Semana da Consciência Negra. A programação busca celebrar, refletir e fortalecer a luta por equidade racial.

O evento reúne debates, apresentações culturais e palestras envolvendo diferentes espaços da cidade. O destaque fica por conta da feira afro-brasileira, que acontece no feriado do Dia da Consciência Negra.

— Mais do que uma comemoração, a Semana da Consciência Negra é um espaço de diálogo e fortalecimento das ações que promovem igualdade e respeito. Queremos que a comunidade participe das atividades, conheça mais sobre a cultura afro-brasileira e compreenda a importância do combate ao racismo em todos os espaços — destacou a coordenadora Mara Cavalheiro.

De acordo com ela, a programação é uma oportunidade de valorização e reconhecimento da história e das contribuições do povo negro na comunidade.

Programação da Semana da Consciência Negra

Terça-feira (18)

Exibição do filme Medida Provisória e debate sobre o tema. Será na Praça da Mãe, às 20h.

Quarta-feira (19)

Palestra “Letramento Racial: A Urgência de Decodificar o Mundo para Enfrentar o Racismo Estrutural”, com a professora Luiza Mandela no Teatro do Sesc Passo Fundo. Será às 20h, com entrada gratuita.

Quinta-feira (20)

Feira Afro-Brasileira com gastronomia, oficinas, palestras, bate-papo e show. Será no Espaço Cultural Roseli Pretto, das 10h às 19h.

Aula de quizomba a partir das 16h, também no Espaço Cultural Roseli Pretto.

20 de novembro é feriado

O Dia da Consciência Negra será feriado nacional no Brasil pela segunda vez em 2025. A data, que faz alusão à morte de Zumbi dos Palmares, foi idealizada em Porto Alegre e reconhecida oficialmente em dezembro de 2023, quando Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei. 14.759/2023.

O Dia da Consciência Negra surgiu em 1971, com o intuito de valorizar a luta e a cultura dos povos negros. Para simbolizar a busca pela igualdade racial, a data escolhida foi o 20 de novembro, uma referência à morte de Zumbi, líder do Quilombo Palmares, em Alagoas, que enfrentou forças coloniais durante 15 anos, foi degolado e teve sua cabeça exposta na Praça do Carmo em 1695.