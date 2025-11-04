Quais são os nomes e sobrenomes mais populares em Passo Fundo? Veja lista

Dado foi divulgado nesta terça-feira (4) pelo IBGE. Lauro Alves / Agencia RBS

Os nomes Maria e João são os mais populares em Passo Fundo, no Norte do RS, segundo levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgado nesta terça-feira (4).

O nome feminino é o mais comum também no Brasil, enquanto o masculino aparece em segunda posição no país. No ranking nacional, José figura em primeiro lugar entre os homens.

No município do norte gaúcho, são 5,9 mil "Marias" e 3,4 mil "Joãos". Já quanto aos sobrenomes, Silva lidera a lista nacional e local: são mais de 18 mil pessoas registradas em Passo Fundo e 34 milhões em todo o Brasil.

A idade média das mulheres com o nome de Maria é 54 anos. Já entre homens de nome João, a maioria é jovem, com uma média de idade de 26 anos. Veja no gráfico abaixo as 10 primeiras posições no ranking de nomes:

Por outro lado, os nomes menos comuns — com 10 registros cada um, entre homens e mulheres — são os seguintes:

Claudimir Clarinda Camilo Beijamim Arlan Ariadne Andersson Alcir Aderson Abel

O portal do IBGE permite o acesso a detalhes como origem e significado do nome, idade mais comum, período de nascimento, recorte por município e outras curiosidades.

