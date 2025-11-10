Comportamento

Trilha dos Santos Mártires
Peregrinação internacional marca os 400 anos das Missões Jesuíticas no RS

Caminhada religiosa passou por Paraguai, Argentina e chegou ao Brasil no fim de semana. Peregrinos levam relicário com fragmento do coração de Roque González ao Santuário de Caaró, em Caibaté

Everson Dornelles

