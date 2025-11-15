Passo Fundo recebe autor de best-seller “Café com Deus Pai” nesta segunda-feira

Nesta segunda-feira (17), Passo Fundo recebe o autor de Café com Deus Pai, livro que é sucesso de vendas no Brasil. O pastor Junior Rostirola estará na cidade do norte gaúcho para uma palestra gratuita na Arena do Clube Comercial.
O evento começa às 19h, com lugares limitados. Os interessados em participar podem se inscrever através deste formulário para garantir o ingresso.
A palestra faz parte de uma turnê de divulgação da nova edição do livro, que foi publicado pela primeira vez em 2020 como um título da Editora Vida.
Durante a noite, Junior Rostirola deve conversar com o público sobre os caminhos para encontrar propósito na vida. Mesmo com os desafios do cotidiano, o autor quer mostrar como é possível construir um presente e futuro diferentes.
O pastor desembarca em Passo Fundo já pela manhã: às 10h ele participa de uma sessão de autógrafos promovida no bairro Cidade Nova pela Rede de Farmácias São João.
Café com Deus Pai
Com 2 milhões de exemplares vendidos nacionalmente, o livro do pastor Junior Rostirola foi o mais comercializado na Amazon brasileira em 2024. Uma nova edição é lançada por ano, com um texto para cada dia.
Em formato devocional, traz mensagens inspiradas na história pessoal de superação e fé do autor. O livro é estruturado para uma reflexão sobre passagens bíblicas, com espaço para anotações e palavras-chave.
Em formato de podcast, o conteúdo também é disponibilizado diariamente em diferentes plataformas de áudio.
