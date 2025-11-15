Passo Fundo recebe autor de best-seller “Café com Deus Pai” nesta segunda-feira

Junior Rostirola faz sessão de autógrafos pela manhã. Divulgação / Divulgação

Nesta segunda-feira (17), Passo Fundo recebe o autor de Café com Deus Pai, livro que é sucesso de vendas no Brasil. O pastor Junior Rostirola estará na cidade do norte gaúcho para uma palestra gratuita na Arena do Clube Comercial.

O evento começa às 19h, com lugares limitados. Os interessados em participar podem se inscrever através deste formulário para garantir o ingresso.

A palestra faz parte de uma turnê de divulgação da nova edição do livro, que foi publicado pela primeira vez em 2020 como um título da Editora Vida.

Durante a noite, Junior Rostirola deve conversar com o público sobre os caminhos para encontrar propósito na vida. Mesmo com os desafios do cotidiano, o autor quer mostrar como é possível construir um presente e futuro diferentes.

O pastor desembarca em Passo Fundo já pela manhã: às 10h ele participa de uma sessão de autógrafos promovida no bairro Cidade Nova pela Rede de Farmácias São João.

Café com Deus Pai

Livro está na lista de mais vendidos do país desde 2023. cafecomdeuspai.com / Divulgação

Com 2 milhões de exemplares vendidos nacionalmente, o livro do pastor Junior Rostirola foi o mais comercializado na Amazon brasileira em 2024. Uma nova edição é lançada por ano, com um texto para cada dia.

Em formato devocional, traz mensagens inspiradas na história pessoal de superação e fé do autor. O livro é estruturado para uma reflexão sobre passagens bíblicas, com espaço para anotações e palavras-chave.

Em formato de podcast, o conteúdo também é disponibilizado diariamente em diferentes plataformas de áudio.