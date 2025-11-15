Comportamento

Celebração da fé
Notícia

Marcha para Jesus reúne milhares de fiéis em Passo Fundo

Evento acontece na cidade desde 2011. Caminhada começou no bairro Boqueirão e encerrou no Parque da Gare

Günther Schöler

Tatiana Tramontina

