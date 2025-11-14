Marcha para Jesus espera reunir milhares de fiéis em Passo Fundo neste sábado

Trio elétrico vai mobilizar os participantes. Cristiano Junkherr / Grupo RBS

Evento tradicional no calendário religioso de Passo Fundo, no norte do RS, mais uma edição da Marcha para Jesus será realizada neste sábado (15). O evento, que acontece no município desde 2011, espera reunir cerca de 15 mil pessoas.

A programação começa com a concentração dos fiéis a partir das 14h na Avenida Brasil, na praça em frente ao Instituto Educacional (IE). A 13ª edição da marcha deve contar com trio elétrico e cânticos para mobilizar os participantes.

A caminhada tem previsão de começar às 15h. O trajeto passa pela Avenida Brasil, segue pela Rua Sete de Setembro e terá encerramento no Parque da Gare, às 18h.

No local, um palco estará montado para o show nacional com a cantora gospel Ana Nóbrega, que vai finalizar a celebração. Nesta edição o evento terá ainda apresentação de orquestra e coral.

— Esse ano conta com algumas novidades: teremos a orquestra interdenominacional e também um coral reunindo várias igrejas de Passo Fundo que estará apresentando antes do grande evento de encerramento da marcha, que é o show nacional com a Ana Nóbrega — explicou o pastor João Campos, presidente da Associação de Pastores e Ministros Evangélicos de Passo Fundo (Amepas).

O evento, que neste ano tem a temática "Deus Forte", é aberto a todos que professam a fé cristã, destacou o pastor:

— É um evento que se entitula cristão, que manifesta a nossa fé em Cristo. Convidamos também o povo católico, os irmãos, todos aqueles que professam a fé em Jesus Cristo, não só os evangélicos.