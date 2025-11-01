Maior festa típica alemã da região, Chapadafest será realizada de 9 a 18 de janeiro

Evento de lançamento da Chapadafest 2026 ocorreu na quinta-feira. Bruna Soares / Chapadafest/Divulgação

A 35ª edição da Chapadafest, maior festa da cultura alemã do norte do Estado, já tem data para ocorrer: entre 9 e 18 de janeiro no Ginásio Municipal 3 de Junho, em Chapada. O tradicional evento teve jantar de lançamento na quinta-feira (30).

A Chapadafest terá programação gastronômica e cultural, além de shows e setor destinado aos negócios na Feira Comercial, Industrial e de Serviços, integrada à agenda do evento. O acesso ao evento é gratuito.

Entre as atrações musicais já anunciadas estão Rogério Magrão e Banda, Super Banda Knecus, Corpo e Alma, Banda 0800, Rainha Musical e Orquestra Continental. Os demais shows serão divulgados ao longo das próximas semanas.

