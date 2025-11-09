Como as capelinhas de Nossa Senhora mantêm viva a fé comunitária em Passo Fundo

Capelinhas podem ter diferentes representações de Nossa Senhora, como a Aparecida. Tatiana Tramontina / Agencia RBS

Uma pequena imagem de Nossa Senhora passa de casa em casa, levando fé e fortalecendo laços entre vizinhos. Há décadas, a tradição das capelinhas resiste ao tempo em Passo Fundo, no norte do Estado.

Na Paróquia São José Operário, localizada no bairro Vera Cruz, 42 zeladores são responsáveis por manter o costume vivo em comunidades como São Bento, Hípica, Valinhos e Leão XIII. Cada um coordena a circulação de uma capelinha, que costuma reunir entre 20 e 30 famílias.

A imagem fica uma noite em cada casa. No dia seguinte, conforme a lista de nomes fixada na parte de trás da capelinha, segue para a próxima.

— A capelinha tem uma presença, faz parte da fé das famílias a presença da Nossa Senhora. Quando foi criada a paróquia, já se pensava em fazer com que grupos de famílias tivessem a capelinha que circulasse. Uma vez por mês, ela volta para cada lar — explica o padre João Luís Foschiera.

Zeladoras da Paróquia São José Operário mantém viva a tradição em Passo Fundo. Tatiana Tramontina / Agencia RBS

As capelinhas que circulam no norte gaúcho trazem diferentes representações de Nossa Senhora: Aparecida, de Fátima, das Graças e do Rosário, conforme a devoção de quem as organizou. Porém, todas simbolizam a mesma fé que une as comunidades.

— Se tem alguém doente na família, por exemplo, é uma forma da Nossa Senhora chegar naquela pessoa que talvez não pode sair de casa. No interior, acontecia de as famílias morarem longe umas das outras e, quando chegava a capelinha, as pessoas se reuniam com os vizinhos para poder se apoiar e rezar junto — conta o padre.

— Adoro visitar as famílias, sinto falta agora que meu marido está no hospital e não consigo sair. Acho que faz mais bem para mim do que para eles. Sou bem recebida, me convidam até para tomar café — afirma a zeladora Sônia Mário.

Devoção que atravessa gerações

Domingas e a filha Márcia são zeladoras de capelinha no bairro Vera Cruz. Tatiana Tramontina / Agencia RBS

Entre as zeladoras da Paróquia São José Operário está Domingas Pasqualotto, de 83 anos. Há uma década, ela assumiu a missão de cuidar de uma capelinha de Nossa Senhora das Graças:

— Lembro da minha mãe recebendo a capelinha lá no interior de Casca, onde morávamos. Foi algo que me marcou: minha mãe recebia a santinha e a gente ia ao encontro. Era tão lindo, as crianças pegavam um galinho de flor para colocar na capelinha.

Para a idosa, a zeladoria não é um trabalho. O exemplo de fé inspirou a filha, Márcia Pasqualotto Cunico, de 55 anos, que também assumiu a missão.

— Lá perto de casa tinha uma senhora que era zeladora, adoeceu e não conseguiu mais seguir, então me convidaram. Segui os passos da mãe — afirma.

Tradição de infância

Ricardo com a esposa Ecleise e os filhos Pietro e Lucas. Ricardo Leonardi / Arquivo pessoal

Filho de uma zeladora e inspirado nas memórias da própria infância, Ricardo Leonardi levou a tradição das capelinhas para o prédio onde mora com a família no bairro Vera Cruz. Ele lembra que, quando criança, tinha o costume de receber a Nossa Senhora em casa e se reunir com os vizinhos para rezar.

— A gente morava aqui no bairro e a vizinha vinha, entregava a capelinha, conversava um pouco e a gente rezava. Rezávamos pelas três famílias: pela que estava trazendo, pela nossa e pela que ia receber — recorda.

Foi em 2019 que ele encomendou uma capelinha de madeira, pequena e simples, com a imagem de Nossa Senhora do Rosário. Pediu a bênção ao padre e organizou uma lista com os interessados: das 28 famílias do prédio, 10 aceitaram participar.

Hoje, com filhos pequenos, Ricardo mantém o costume de reunir a família para pequenas orações diante da capelinha:

— É uma tradição que quis trazer da minha casa, quando morava com meus pais. Agora também tenho filhos e rezamos juntos.

Festa das Capelinhas

Para quem quiser conhecer a tradição, neste domingo (9), a Paróquia São José Operário realiza a Festa das Capelinhas, com missa festiva às 9h e almoço ao meio-dia.

O encontro homenageia mais do que um costume religioso: celebra a fé compartilhada, que continua a passar de porta em porta, unindo famílias e histórias em Passo Fundo.

Serviço

O quê: Festa das Capelinhas

Festa das Capelinhas Quando: domingo, 9 de novembro

domingo, 9 de novembro Onde: salão do Ginásio Paroquial da Paróquia São José Operário — Avenida Sete de Setembro, esquina com a Rua Antônio Prado, no bairro Vera Cruz

salão do Ginásio Paroquial da Paróquia São José Operário — Avenida Sete de Setembro, esquina com a Rua Antônio Prado, no bairro Vera Cruz Ingressos: R$ 40