Capital Mundial dos Gêmeos celebra tradição com mais de 100 irmãos reunidos no RS





Mais de 100 irmãos gêmeos participaram da Festa dos Gêmeos em Cândido Godói, no noroeste do RS. A cidade é conhecida como a Capital Mundial dos Gêmeos por ter a maior proporção de nascimentos múltiplos em relação ao número de habitantes do mundo.

Na foto oficial do evento, que aconteceu neste domingo (23), estão apenas gêmeos ao lado do monumento da Mãe da Fertilidade. A maioria nasceu em Cândido Godói, mas alguns não moram mais na cidade e retornaram para participar da festa.

É o caso das irmãs Iria Speth Brummelhaus e Líria Angst, que hoje vivem em Teutônia, no Vale do Taquari.

— Moramos perto, duas quadras, uma do lado da outra. Não pode separar, só Deus pega nós. Onde uma vai, a outra também vai — afirmou Iria.

— Nós fomos primeiro e depois eles vieram atrás — brincou Líria Angst.

Leia Mais Com Fofão e Homem-Aranha, Passo Fundo recebe atração que espalha alegria pelo Brasil há 40 anos

O evento também contou com a participação de irmãos que nasceram em outras cidades. É o caso dos trigêmeos Vicente, Teodoro e Matias de Campina das Missões, município vizinho a Cândido Godói.

— Na quarta geração teve um casal de trigêmeos, três homens também. Agora foi a minha vez, a sortuda de ter trigêmeos de forma natural — disse a mãe dos meninos, Taciara Arnold, sobre o histórico da família.

Mistério e genética

Esta foi a 13ª edição da Festa dos Gêmeos. O professor aposentado José Ignácio Lunkes acompanhou a história desde o início.

— Na escola havia vários pares de gêmeos e isso chamou atenção, porque não era normal em outras escolas. Pesquisadores acharam extraordinário ter tantos gêmeos em uma área tão pequena. Aqui é a capital dos gêmeos do mundo — relembrou.

O comerciante Paulo Lírio Sauthier também acompanhou os estudos sobre o fenômeno:

— Começam a nascer os primeiros gêmeos por volta de 1960. Depois, nos anos 70 e 80, aumentou. É um fenômeno que chamou atenção da ciência e da imprensa.

Leia Mais De Raul Seixas a Gusttavo Lima, conheça dois músicos de Passo Fundo que brilham nos palcos nacionais

Um dos motivos apontados pela comunidade para ter um grande número de gêmeos é a água de um poço da cidade. A crença popular é de que quem bebe a água tem a possibilidade de ter filhos gêmeos.

Ao longo dos anos, também foi especulado que o médico nazista Josef Mengele teria passado por Cândido Godói e feito experimentos, implantando nas pessoas genes de pessoas gêmeas. A versão é contestada pelo professor:

— Era um cara procurado pelo tribunal europeu, então não teve condições, obviamente, de circular por aqui. Como é que ele sabia que aqui efetivamente tinha essa presença de alemães? Não tinha nem imprensa pra publicar isso, então não se pode nem de perto tentar vincular. Existem várias especulações, mas a prova é que isso é genético.

O fato é que a genética continua presente. Vanderlei Royer, que nasceu em Cândido Godói, e a esposa Regina tiveram um casal de gêmeos em setembro.

— Ela foi fazer os exames e deram alterados. Falei: "Olha que vêm dois". Na primeira eco que ela foi fazer, eram dois — contou Vanderlei.

O casal aproveitou a missa da Festa dos Gêmeos para fazer o batizado dos bebês, Augusto e Eliza, tornando a data ainda mais especial.