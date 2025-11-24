Comportamento

Em Cândido Godói
Notícia

Capital Mundial dos Gêmeos celebra tradição com mais de 100 irmãos reunidos no RS

Cidade gaúcha conhecida pelo fenômeno genético comemorou a 13ª edição do evento com histórias curiosas e crenças sobre a origem dos nascimentos múltiplos

Everson Dornelles

