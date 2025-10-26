Comportamento

Da Polônia ao Brasil
Notícia

Sobrevivente da Segunda Guerra, idosa de 101 anos que vive em Passo Fundo conta sobre a migração forçada e recomeços: "Nunca mais voltei pra casa"

Maria Jakymiw passou por países europeus durante o regime nazista e enfrentou a temida viagem de navio à América até se estabelecer no norte gaúcho, na década de 1950

Alessandra Hoppen

