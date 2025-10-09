Segunda maior Romaria de Nossa Senhora Aparecida do país deve reunir 100 mil fiéis no domingo

A 44ª Romaria de Nossa Senhora Aparecida espera reunir 100 mil fiéis na procissão do próximo domingo (12), em Passo Fundo. Considerada a segunda maior do país em homenagem à padroeira, a peregrinação inicia às 8h na Catedral e vai em direção ao Santuário, na RS-153 — saída para Ernestina.
Os romeiros vão percorrer a pé o trecho de sete quilômetros, acompanhando a imagem da santa. Neste ano, o lema da romaria é "Maria, testemunha da Esperança".
A programação em homenagem à padroeira do Brasil começa ainda no sábado (11), com missas durante manhã e tarde. No domingo, o Santuário de Nossa Senhora Aparecida acolherá os milhares de romeiros com momentos de oração, bênçãos, missas, confissões e espaço de convivência com venda de objetos religiosos, lanches e cucas.
E neste ano, junto à celebração, acontece a 10ª edição da Mostra de Ações Sociais Solidária, feira que reúne grupos e entidades voltados à economia popular e solidária.
Mais de 40 grupos de diferentes cidades da região participam do evento, oferecendo artesanato, arte sustentável e criativa, além de opções de alimentação. A mostra acontece no espaço do santuário, onde os participantes estarão em tendas expondo seus produtos.
Mudanças no trânsito
Alterações no trânsito estão previstas para o domingo durante a procissão. As alterações começam às 5h e seguem até o fim da romaria.
A liberação das ruas será de forma gradual a partir do centro, conforme o avanço da caminhada. Agentes de trânsito vão monitorar o trajeto e orientar os motoristas.
Pontos de bloqueios
- Rua General Netto: interditada em ambos os sentidos entre a Avenida Brasil e a Rua Independência
- Rua Morom: interditada entre a Rua Bento Gonçalves e a Rua Coronel Chicuta
- Avenida Brasil: bloqueio no sentido Boqueirão–centro, desde o trevo da Caravela até a Rua General Netto
Programação da romaria
Sábado (11)
As atividades iniciam sábado no Santuário de Nossa Senhora Aparecida. O dia terá momento de oração do terço pela paz, bênçãos durante manhã e tarde, e missas às 8h30min, 10h30min, 16h e 18h.
Domingo (12)
- 7h: missa na catedral e no santuário
- 8h: início da procissão
- 10h30min: missa no santuário
- 14h: bênção do santíssimo sacramento
- 16h: romaria e missa das crianças
- 18h: missa no santuário
