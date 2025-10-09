Comportamento

Em Passo Fundo
Notícia

Segunda maior Romaria de Nossa Senhora Aparecida do país deve reunir 100 mil fiéis no domingo

Romeiros vão percorrer sete quilômetros a pé. Santuário dedicado à padroeira do Brasil terá ainda feira de economia solidária

Rebecca Mistura

Repórter

