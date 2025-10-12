Comportamento

Devoção
Notícia

Quem são os 300 voluntários que trabalham na maior romaria de Nossa Senhora Aparecida do RS

Evento deve reunir mais de 100 mil fiéis em Passo Fundo neste domingo (12). Procissão começa às 8h e contará com programação religiosa ao longo do dia

GZH Passo Fundo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS