Quem são os 300 voluntários que trabalham na maior romaria de Nossa Senhora Aparecida do RS

Padre Daniel Rodrigo Feltes coordena o trabalho dos voluntários. Günther Schöler / Agencia RBS

Mais de 100 mil fiéis devem participar da 44ª Romaria de Nossa Senhora Aparecida neste domingo (12), em Passo Fundo. A peregrinação no trecho de sete quilômetros inicia às 8h com saída da Catedral e vai em direção ao Santuário, na RS-153.

Segunda maior romaria do país em homenagem à santa padroeira do Brasil, neste ano tem o lema "Maria, testemunha da Esperança". E conforme o padre Daniel Rodrigo Feltes, os trabalhos de preparação do grande evento vão até os últimos momentos, envolvendo uma equipe de voluntários e diferentes fornecedores.

— É um trabalho muito bonito, os voluntários se dão com alegria, com carinho. São trabalhos intensos, que exigem esforço físico de preparação do ambiente, mas são feitos com boa vontade, então é um clima muito agradável. No todo da romaria, passa de 300 voluntários — destacou.

Quem participa há 20 anos é o motorista Elir dos Reis. Durante toda a semana ele esteve envolvido nos preparativos tanto do Santuário quanto dos kits que serão entregues aos romeiros.

— É muito importante e muito gratificante, a gente faz esse trabalho há vários anos e parece que cada vez é melhor. Antes da romaria é corrido — disse.

Já a professora aposentada Joselene Maria Ortigara de Lagerise ajudou na preparação das cucas que serão vendidas neste domingo desde a última quinta-feira (9):

— Fabricamos essas cucas que estão saborosas e que a gente espera agradar cada romeiro que por aqui passar. Estamos aqui praticamente uma semana e os últimos quatro dias com muito trabalho desde às 6h.

Ela conta que a equipe se divide em setores: tem quem corte laranjas, quebre os ovos, prepare a farinha com o fermento, sempre se ajudando.

— É um trabalho em equipe, uma linha de produção. A gente está aqui como uma doação, porque gosta, ama e se sente parte dessa comunidade de Nossa Senhora Aparecida — resume.

Mostra de Ações Sociais

Junto à celebração, acontece a 10ª edição da Mostra de Ações Sociais Solidária, feira que reúne grupos e entidades voltados à economia popular e solidária.

Mais de 40 grupos de diferentes cidades da região participam do evento, oferecendo artesanato, arte sustentável e criativa, além de opções de alimentação. A mostra acontece no espaço do santuário, onde os participantes estarão em tendas expondo seus produtos.

Programação da romaria

7h: missa na catedral e no santuário

missa na catedral e no santuário 8h: início da procissão

início da procissão 10h30min: missa no santuário

missa no santuário 14h: bênção do santíssimo sacramento

bênção do santíssimo sacramento 16h: romaria e missa das crianças

romaria e missa das crianças 18h: missa no santuário

Mudanças no trânsito

Alterações estão previstas para o domingo durante a procissão. As mudanças começam às 5h e seguem até o fim da romaria.

A liberação das ruas será de forma gradual a partir do centro, conforme o avanço da caminhada. Agentes de trânsito vão monitorar o trajeto e orientar os motoristas.

Rua General Neto : interditada em ambos os sentidos entre a Avenida Brasil e a Rua Independência

: interditada em ambos os sentidos entre a Avenida Brasil e a Rua Independência Rua Morom : interditada entre a Rua Bento Gonçalves e a Rua Coronel Chicuta

: interditada entre a Rua Bento Gonçalves e a Rua Coronel Chicuta Avenida Brasil: bloqueio no sentido Boqueirão–centro, desde o trevo da Caravela até a Rua General Neto