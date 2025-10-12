Mesmo com chuva, milhares de fiéis participam da Romaria de Nossa Senhora Aparecida em Passo Fundo

A manhã deste domingo (12) foi de devoção em Passo Fundo, no norte do Estado. Mesmo com chuva, milhares de fiéis participaram da 44ª Romaria de Nossa Senhora Aparecida, a maior do RS em homenagem à santa padroeira do Brasil.

A programação começou às 7h, com missa na Catedral Metropolitana da Passo Fundo. De lá, o cortejo com a imagem da santa percorreu cerca de sete quilômetros, até chegar ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida às 10h30min.

A expectativa inicial era de que 100 mil pessoas participassem da romaria, mas por causa do tempo instável o número ficou abaixo do esperado. Muitos fiéis aproveitaram o sábado (11) de tempo firme para adiantar as homenagens.

— É impossível transferir a data. Acho que com chuva ou com sol, a Romaria deve sair porque a gente fala, por exemplo, do tema da ecologia. Quem tem que se adaptar ao clima, ao ambiente, somos nós — disse o Arcebispo Metropolitano de Passo Fundo, Dom Rodolfo Luís Weber.

Mesmo assim, a peregrinação que vai do centro da cidade até a RS-153 reuniu pessoas de todas as idades, seja pagando promessas, agradecendo graças ou simplesmente demostrando sua fé em Nossa Senhora.

A fé na padoeira começa cedo, como no caso de Lohan Alves Machado, de 10 anos. Descalço e acompanhado dos pais, ele seguiu a imagem da santa para pagar uma promessa:

— Comecei uns três anos atrás de pé descalço, é promessa. Meu irmão nasceu com um probleminha, eu fiz a promessa de caminhar 10 anos com os pés descalços se ele ficasse bem.

Já o funcionário público aposentado, José Volmar Costa e Silva, participa desde a primeira edição. Ele conta que o apego com Nossa Senhora Aparecida veio da mãe.

— A romaria foi crescendo. Há muitos anos a gente levava a santinha no colo, depois levamos no braço e depois no ombro. Foi crescendo e tivemos que fazer um andador — relembrou.

Leia Mais O que abre e o que fecha no feriado de 12 de outubro em Passo Fundo

Segunda maior do Brasil

Fé na padroeira veio junto com os tropeiros. Günther Schöler / Agencia RBS

Conforme a igreja católica, a romaria de Passo Fundo é a segunda maior do país: fica atrás apenas das comemoração em Aparecida (SP), cidade em que a imagem de Nossa Senhora foi encontrada em 1717.

Conforme o padre Daniel Rodrigo Feltes, a fé na padroeira chegou ao norte gaúcho junto dos tropeiros de São Paulo e acabou se consolidando durante a colonização.

— Temos muito a ver com a história do Brasil, com a história dos tropeiros. O caminho das tropas que foi circulando do Sul até São Paulo e, nesse caminho, veio junto a devoção. Quando foi construído o seminário, a primeira ideia de nome era São José, mas foi percebido que o povo tinha uma grande devoção à Nossa Senhora Aparecida — explica.

A partir daí, o nome mudou e passou a homenagear a padroeira. Ainda de acordo com o padre, essa escolha acolheu a vontade do povo e o carinho com Nossa Senhora.

Leia Mais Na véspera da Romaria de Nossa Senhora Aparecida, fiéis já se reúnem no Santuário em Passo Fundo

A programação da romaria continua durante à tarde: às 14h acontece a bênção do santíssimo sacramento, às 16h a já tradicional Romaria e Missa das Crianças, e se encerra às 18h com mais uma missa no santuário.