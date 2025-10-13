Comportamento

Cenário da fé
Notícia

Menos católicos, mais diversidade: Passo Fundo vive transformação religiosa

Censo mostrou que a cidade registra consolidação evangélica, avanço de grupo sem religião e das manifestações de fé afro-brasileiras

Eduarda Costa

Repórter

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS