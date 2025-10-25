"Hoje é raridade": quem é o sapateiro que mantém o ofício vivo há mais de 20 anos em Passo Fundo

João Carlos da Silva Mello é sapateiro há 23 anos em Passo Fundo. Tatiana Tramontina / Agencia RBS

Entre linhas de costura e pedaços de couro, o sapateiro João Carlos da Silva Mello mantém viva a cultura de dar uma segunda chance a o que o tempo desgastou.

Há 23 anos, ele comanda a Sapataria Santa Rita, no centro de Passo Fundo, e segue o ofício que, apesar de estar em declínio em meio às mudanças dos hábitos de consumo, não parece dar sinal de que está perto de desaparecer completamente.

O trabalho que hoje é rotina começou quase por acaso. João Carlos aprendeu o trabalho com o irmão mais velho, Amador, que também era sapateiro.

— Um dia precisei montar um par de botas sozinho para uns conhecidos que tinham pressa e os funcionários do meu irmão não podiam fazer. Eu já tinha visto eles fazerem várias vezes porque ajudava na sapataria quando o Amador não estava. Depois disso, nunca mais parei — conta.

Antes de mergulhar de vez no ramo, João Carlos ainda manteve outros negócios: chegou a ter uma loja de bicicletas e a vender gás. Mas o destino, costurado entre couro e cola, acabou falando mais alto. Desde então, são mais de duas décadas restaurando sapatos, bolsas e mochilas, além de produzir botas, chinelos e alpargatas sob medida.

Ao longo dos anos, a sapataria mudou de endereço algumas vezes, passando pelas proximidades da Praça Tochetto e pela Rua Coronel Chicuta até se fixar no número 175 da Rua Capitão Eleutério.

Ofício cada vez mais raro

João Carlos trabalha sozinho e com o mesmo cuidado de sempre. Organiza os pedidos por senhas e guarda cada sapato em uma sacola identificada, à espera do dono. Ele conta que tentou ensinar o ofício para o filho, que preferiu seguir outro caminho.

— O sapateiro hoje é raridade. Aqui em Passo Fundo deve ter uns quatro. Antigamente tinha bastante. Tem que pegar e dar umas aulas para alguns aí para ensinar e o trabalho não parar. Mas, ainda tem gente que procura e traz até cinco sapatos de uma vez só. Tem dias que chega 20, até 30 (sapatos). Uns pedem para reformar, outros para alargar e tem até quem traz o sapato novo para colocar algumas proteções e ele durar mais — disse.

Para muitos clientes, o trabalho de João Carlos vai além da função prática de restaurar calçados, carregando também um valor sentimental. Magda Santos, cliente da sapataria, é prova disso. Ela chegou ao espaço com duas botas em mãos, uma delas da filha, que mora em Xangri-lá:

— O que vale a pena consertar eu aproveito, o que não vale deixamos. A minha filha gosta muito dessa bota e me pediu para trazer para ver se tem como arrumar. Agora tem pouco sapateiro na cidade e no futuro talvez não tenha mais.