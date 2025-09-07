Comportamento

Hoje em ruínas
Notícia

Frigorífico Planaltina fechava há 40 anos: relembre a agroindústria que transformou Passo Fundo

Fundada na década de 1950, empresa moldou a população e o desenvolvimento econômico da cidade. Terreno está em desuso há anos

Rebecca Mistura

Repórter

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS