Comportamento

Amor eterno
Notícia

Casal morre com dois dias de diferença em Carazinho: "Eram o suporte um do outro"

Neusa Terezinha de Mattos Alves e Arlindo Alves morreram entre os dias 4 e 6 de setembro. Eles foram casados por 53 anos 

Tatiana Tramontina

Repórter

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS