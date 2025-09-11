Casal morre com dois dias de diferença em Carazinho: "Eram o suporte um do outro"

Neusa e Arlindo foram casados por 53 anos. Maria Aparecida Mattos / Arquivo pessoal

A história de amor de mais de cinco décadas entre Neusa de Mattos Alves, 74 anos, e Arlindo Alves, 76 anos, terminou marcada pela união. O casal morreu com dois dias de diferença em Carazinho, no norte do Estado.

Arlindo faleceu na última quinta-feira (4). Já no sábado (6), após participar do velório do marido, Neusa morreu vítima de um infarto.

— Eles eram o suporte um do outro — relembra Maria Aparecida Mattos, irmã de Neusa.

No velório de Arlindo, a esposa surpreendia pela força: consolava familiares e tentava transmitir serenidade, apesar da própria dor. Maria Aparecida conta que a irmã foi convidada pelo padre para descrever o marido.

— Pai extremamente amoroso, responsável pela família; uma pessoa extremamente honesta. Essas foram as palavras que ela descreveu ele — disse Maria Aparecida.

Dois dias depois do marido, Neusa sofreu um infarto repentino em casa. O filho pediu a ajuda de vizinhos e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas ela não resistiu e morreu a caminho do hospital.

— Foi uma surpresa para a família a morte dela.

Companheiros apesar das diferenças

Naturais de Carazinho, o casal se conheceu na escola. O namoro, no entanto, só começou anos mais tarde, quando começaram a frequentar um clube de jovens da cidade.

— Eu era a responsável por acompanhar eles. O meu cunhado me ofertava chocolate, porque ele queria passear com a minha irmã e eu só ia passear se quisesse — lembra Maria Aparecida.

Em 22 de abril de 1972 eles se casaram. Em 53 anos de união, tiveram três filhos, criados entre as viagens de caminhão de Arlindo e a energia incansável de Neusa, que conciliava o trabalho como doméstica com a administração da casa.

Mais do que o tempo, o casal dividia cumplicidade, rotina e afeto. Ela expansiva, vaidosa e sempre pronta para acolher. Ele mais reservado, trabalhador e dedicado à família.

Neusa acabou deixando a profissão de lado para cuidar do marido após ele sofrer um derrame. Alegre e espontânea, é lembrada por seu bom humor diário e cuidado com o próximo.

— Ela contava para todo mundo que se olhava no espelho de manhã e dizia "como você está linda hoje”. Gostava muito de fazer comida, era o prazer dela. A pessoa chegava na casa deles e do nada brotava comida, ela fazia banquetes — recorda a irmã.

Com o passar do tempo, as diferenças entre os dois se tornaram complementos. Neusa gostava de participar de grupos, conversas e encontros, sempre rodeada de pessoas. Arlindo preferia o silêncio e a tranquilidade, mas fazia de tudo pela esposa.