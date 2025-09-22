Aquarela, cerâmica e dança: evento promove oficinas culturais em Passo Fundo  

São cerca de 700 vagas disponíveis em mais de 50 atividades. Original Espaço Cultural / Divulgação

Começou nesta segunda-feira (22) em Passo Fundo a “Semana Original 2025”, evento que reúne oficinas de aquarela, cerâmica, gravura, fotografia, dança, yoga, arteterapia, entre outras atividades. A programação segue até o domingo (28).

As aulas são promovidas pelo Original Espaço Cultural, com cerca de 700 vagas disponíveis em mais de 50 atividades conduzidas por profissionais que atuam na valorização da cultura local. O evento também conta com apresentações musicais, cinema e encontros abertos a todo o público.

— É uma forma de se experimentar em diferentes modalidades e expressões artísticas e, quem sabe, até descobrir um talento ou um novo hobby que pode melhorar a qualidade de vida — afirma Isadora Loch Sbeghen, uma das coordenadoras do projeto.

As vagas são limitadas, sendo necessário ter mais de 12 anos. A inscrição para cada oficina custa R$ 5, mais a doação de um quilo de alimento não perecível que será encaminhado a entidades beneficentes.