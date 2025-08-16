Comportamento

Traços da Bea
Notícia

Quem é Beatriz Ferrão, a artista muralista de Passo Fundo que cria artes orgânicas e vende até para fora do Brasil

Nas redes sociais, Bea conquistou um público engajado e se consolidou na área das artes, com trabalhos enviados de Passo Fundo para todo o mundo

Eduarda Costa

Repórter

