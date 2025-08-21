Comportamento

Entrevista
Notícia

"Não dá pra ser feliz sozinho", diz médica Ana Beatriz Barbosa em passagem por Passo Fundo

Psiquiatra aborda felicidade em palestra nesta quinta-feira. Especialista mostra como ciência pode ajudar na busca por uma vida feliz

Francieli Alonso

