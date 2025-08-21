"Não dá pra ser feliz sozinho", diz médica Ana Beatriz Barbosa em passagem por Passo Fundo

Autora de obras como "Mentes Perigosas" e "Mentes Ansiosas", Ana Beatriz Barbosa também é consultora do programa Mais Você, podcaster e palestrante. @podpeople_ / Instagram / Reprodução

A busca pela felicidade tem sido um assunto que atrai cada vez mais pessoas focadas em uma vida melhor. Mas afinal, qual o conceito de felicidade? Para a psiquiatra, escritora e palestrante Ana Beatriz Barbosa, é preciso rever e entender o conceito.

A médica vai abordar o assunto em uma palestra na noite desta quinta-feira (21), em Passo Fundo, no norte do Estado. Mas antes do evento, ela conversou com GZH Passo Fundo sobre o tema. Confira a seguir a entrevista exclusiva.

GZH: o que é felicidade?

Ana Beatriz: as pessoas acham que sabem o que é a felicidade, mas não sabem. Para se ter uma ideia, a escola de negócios de Harvard estudou felicidade porque descobriu que a felicidade dá lucro.

As pessoas felizes rendem mais, as pessoas felizes são mais criativas, adoecem menos e, quando ficam doentes, se recuperam mais rápido. É muito lucrativo ser feliz, o grande problema é que a gente não sabe o que é felicidade.

GZH: as pessoas costumam confundir felicidade com alegria?

A: as pessoas em geral confundem felicidade com alegria, mas na alegria eu tenho motivo pra ser alegre e na felicidade não. A felicidade é algo que eu posso ser feliz todo dia, mesmo estando triste.

Então, isso é uma coisa que a gente vai deixar muito claro na palestra. É um tema complexo. A biologia do nosso organismo, do cérebro, se comporta de outra maneira quando nós estamos felizes.

GZH: temos que rever o conceito?

A: vamos ter felicidade na humanidade desde a Grécia, desde antes de Cristo. Os grandes filósofos falavam disso, só que a gente não tinha como provar se o que eles falavam era verdade. Hoje a ciência tem como provar.

GZH: qual seria o primeiro passo para a felicidade?

A: felicidade é saber ao que se destina. Assim, eu me torno uma pessoa melhor, sou melhor para os outros e me torno um fator de soma para os outros. Talvez seja isso que a humanidade não está entendendo, que não dá pra ser feliz sozinho.

GZH: esse é um assunto que está mais em pauta?

A: sim, e precisa estar. A NR-1, por exemplo, é a nova regulamentação que impõe que também as empresas são responsáveis pela saúde mental, pela promoção ou por criar novas possibilidades de que as pessoas sejam mais saudáveis.

Eu costumo dizer que, se a pessoa não é saudável mentalmente, não tem possibilidade dela ser feliz.

A palestra "Felicidade: Ciência e Prática para uma Vida Feliz" acontece às 20h30, no auditório do Colégio Notre Dame em Passo Fundo. O objetivo é abordar como a ciência pode ajudar a alcançar uma vida mais feliz e equilibrada, trazendo insights práticos para transformar a felicidade em uma experiência diária.

Autora de obras como "Mentes Perigosas" e "Mentes Ansiosas", Ana Beatriz Barbosa também é consultora do programa Mais Você (Rede Globo) desde 2009, podcaster e palestrante.

