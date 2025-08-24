Menina de Seberi é uma das escolhidas em concurso nacional para escolher os novos "bebês Johnson’s"

Betânia Negrini Sangali tem dois anos e três meses e é de Seberi, no norte do RS. Paola Delgado / Divulgação

De Seberi, município de 10 mil habitantes no norte gaúcho, a pequena Betânia Negrini Sangali, de dois anos e três meses, é uma das selecionadas no concurso nacional Bebê Johnson’s 2025. Ela será uma das estrelas da marca por um ano, ao lado de outras 14 crianças brasileiras.

A mãe da menina, Gabriela Saraiva Negrini, conta que tudo começou quase por acaso, quando ela navegava nas redes sociais em busca de oportunidades para a filha:

— Um dia eu estava olhando o que tinha de concursos infantis abertos e apareceu esse da Johnson’s. Já fazia quase um mês que tinha começado, mas mesmo assim resolvi tentar.

Para participar, era preciso comprar produtos da marca, cadastrar a nota fiscal e gravar um vídeo da criança. Betânia entrou na disputa pela Região Sul, que reunia participantes do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, onde apenas três bebês seriam selecionados.

Mesmo com pouco tempo, a família se mobilizou. Panfletos foram impressos e distribuídos em Seberi e também pelo Brasil afora. Gabriela lembra que, em uma viagem ao Rio de Janeiro para comemorar o aniversário, aproveitou para espalhar a campanha em lugares movimentados.

— Fiz panfleto da Betânia e levei junto na viagem. Distribuímos no aeroporto, pedimos ajuda de amigos que estavam comigo e chegamos até a entregar no Cristo Redentor. A gente não sabia quem estava na frente, participamos meio às cegas, mas fomos pedindo apoio para amigos, conhecidos e até para o comércio local — lembra.

A estratégia deu certo. Betânia ficou entre as 15 crianças escolhidas para avançar para a última fase, onde somente cinco representariam a Johnson's.

Em um dos vídeos do concurso, Betânia aparece brincando e alimentando animais em uma propriedade rural. Paola Delgado / Divulgação

Para seguir para a final, a gaúcha precisou gravar outro vídeo. O cenário escolhido foi o campo. De chapéu e botinas, Betânia aparece brincando com animais e depois se limpando com os produtos da marca, mostrando o jeito simples e divertido de ser criança no interior gaúcho (assista acima).

Além de Betânia, o Rio Grande do Sul terá outra representante na campanha: a pequena Sophia Marianof Bandinelli Carneiro, de apenas sete meses, natural de Santa Maria. Ela está entre as três crianças escolhidas na Região Sul, ao lado de Betânia e de um bebê do Paraná.

Realizada no Brasil desde a década de 1950, a campanha para escolher o novo "bebê Johnson's" foi retomada em 2025 após hiato de nove anos. Inicialmente, a marca escolheria apenas cinco crianças para fazer parte da campanha. No entanto, no meio da seleção, a companhia informou uma mudança no regulamento.

"Ficamos tão encantados com tanta fofura que ampliamos a premiação! Estamos muito felizes em anunciar que teremos não apenas cinco, mas 15 novos bebês Johnson's", escreveu a marca no post.

O anúncio dos vencedores, que era para ter sido divulgado no dia 23 de agosto, chegou através de um e-mail no início do mês: "Parabéns! Você já sabia que seu bebê era um bebê Johnson's, agora o Brasil todo vai saber", dizia.

— Eu estava em casa, ajudando minha mãe a fazer um curativo, porque ela havia ficado caído e ficado hospitalizada. Quando eu vi a mensagem foi uma emoção enorme — conta Gabriela.