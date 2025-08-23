Do emagrecimento ao bem-estar: estúdios de spinning ganham cada vez mais adeptos em Passo Fundo

Modalidade era oferecida apenas por academias e agora possui estúdios exclusivos para a atividade. We Cycle Spinning / Divulgação

Pedalar em ambiente fechado, com música alta e energia coletiva tem se tornado cada vez mais comum em Passo Fundo. A cidade do norte gaúcho passou a acompanhar uma tendência esportiva: o spinning.

A modalidade, antes oferecida apenas em academias, hoje movimenta estúdios voltados exclusivamente para a atividade e atrai um público fiel em busca de treinos intensos e personalizados de ciclismo.

Praticante de spinning há dois anos, Helen Fernandes decidiu empreender e abrir um dos primeiros estúdios da cidade em dezembro de 2024. Ela conheceu a modalidade em Lajeado, onde morou temporariamente com o marido:

— Afastada da minha família e dos meus amigos, o spinning me auxiliou muito com a questão psicológica. Passados seis meses, voltamos para Passo Fundo e procurei pela modalidade em algumas academias. Lembro que era sempre lotado, nunca tinha vaga. Foi então que vi que tinha mercado na cidade.

A ideia se transformou em negócio, mas os desafios foram grandes no início. A falta de professores especializados na cidade exigiu criatividade.

— Hoje, com a minha responsável técnica, avaliamos quem está na área da Educação Física e começamos a treinar, a passar todo o ensinamento do spinning do zero para esse professor que tem interesse. Assim, conseguimos moldar esse educador conforme os critérios do estúdio — explica.

Em menos de um ano, Helen vê procura crescente pela modalidade: as turmas frequentemente lotam e já há planos de expansão.

— Era uma modalidade que poucos conheciam, agora tem pessoas de fora que nos procuram para abrir estúdios. É algo que está, aos poucos, se alastrando. Acredito que Passo Fundo tem potencial para essa modalidade.

Público feminino

Exercício atrai desde adolescentes até mulheres com mais de 40 anos. We Cycle Spinning / Divulgação

Em Passo Fundo, 90% do público é composto por mulheres. A faixa etária varia: desde adolescentes até mulheres com mais de 40 anos, que saem do trabalho e vão para o spinning buscando emagrecer ou desestressar.

Para chamar a atenção também do público masculino, a empreendedora Thais Boletti decidiu criar uma aula somente para homens com dinâmica diferente: a cada 280 calorias perdidas, eles ganhavam uma cerveja.

— Medimos as calorias pelo frequencímetro, um aparelho que os alunos usam durante a atividade. Colocamos 12 homens para pedalar e, quando eles acabaram, fizemos as contagens das calorias e liberamos as cervejas — relembra.

A empreendedora conta ainda que uma aula pode queimar, em média, até 700 calorias para mulheres e 1 mil para homens.

Apesar de ter inaugurado o espaço no final de abril deste ano, Thais relata que se surpreendeu com a procura pela modalidade:

— Temos alunos bem fiéis que estão com a gente desde o início. Cada mês está aumentando o número, tanto que estamos treinando novos professores para poder abrir novas turmas.

Entre os clientes fiéis está Ana Caroline Merlin, que frequenta o estúdio desde a inauguração. Para ela, o spinning não faz bem só para o corpo, mas também se tornou um momento de diversão, a ponto de encarar duas aulas seguidas.

— Já emagreci bastante, criei resistência nas pernas e é muito bom, depois de um dia estressante, vir aqui, ouvir música boa, fazer exercício. Eu estava com dificuldade de achar um aeróbico que realmente gostasse — avalia.

Até quem se considera sedentário conseguiu incorporar o spinning na rotina, como é o caso da Mariana Martins. Para a administradora, a combinação de música alta com o ambiente escuro a ajuda a se sentir mais à vontade durante as aulas:

— É um ambiente onde me sinto segura. É muito divertido também. Depois que comecei a praticar, me sinto muito mais disposta, com mais força, e é uma forma até de aliviar a cabeça.

Como funcionam as aulas

As aulas de spinning vão além de simplesmente pedalar: combinam música, coreografia e exercícios específicos para fortalecer todo o corpo. A playlist é variada, passando por Boate Azul — clássico da dupla Bruno & Marrone — até aulas temáticas como a de "Funk Proibidão".

Cada sessão dura cerca de 45 minutos, somando o tempo de pedalada com exercícios de braço, que podem acontecer tanto em cima da bicicleta quanto no chão, com halteres. Enquanto tudo isso acontece, as luzes do espaço variam de cor e intensidade.

Os estúdios de spinning oferecem aulas para todos os gostos e objetivos, incluindo iniciantes.