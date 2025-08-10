“Aprendo muito mais do que ensino”: como são as experiências dos pais de primeira viagem

Rodrigo e a pequena Esther nos braços. Cassia Paula Colla / Divulgação

Trocar fraldas, aprender a segurar o bebê e diferenciar os choros no meio da madrugada: muitos são os desafios dos pais de primeira viagem. Para o professor Rodrigo Garcia Toniato, 38 anos, pai da pequena Esther, de quatro meses, a nova rotina têm sido uma aula constante sobre cuidado, paciência e adaptação.

— O processo de ser pai é emocionante desde o positivo do teste de gravidez. Mesmo sendo planejado, quando finalmente acontece é assustador. Uma sensação de despreparo e incerteza. Mesmo com toda leitura e estudo teórico tínhamos a sensação de que não sabíamos o que fazer, como cuidar de um ser tão pequeno e frágil? Mas acho que só a prática para ensinar mesmo, nunca estaria 100% preparado.

Este será o primeiro Dia dos Pais de Toniato com a filha nos braços. Professor de Física no IFSul Passo Fundo, vive um aprendizado diário que, segundo ele, só um filho é capaz de proporcionar. A criação da criança é compartilhada com a parceira e o casal ainda adapta a rotina conforme os novos estágios de desenvolvimento da bebê.

— A rotina mudou completamente, nossos horários agora dependem totalmente dela. Todo dia algo novo, comecei a diferenciar os tipos de choro e sempre que começamos a criar uma rotina algo muda e temos que nos adaptar novamente. Aprendo muito sobre responsabilidade e paciência, quase não tenho mais tempo livre, mas não trocaria isso por nada, ter uma filha é a melhor experiência que já tive. Vou querer ter mais com certeza.

“Queria trabalhar mais, ter um carro maior, mas isso mudou. Minha filha não se importa com estrutura”

Pai Daniel com a Luna. Janice Winter / Divulgação

Entre os estereótipos ligados à figura paterna está a ideia de que o pai deve ser o principal provedor da casa, garantindo segurança financeira e estabilidade para a família. Na prática, porém, a paternidade também exige envolvimento emocional, afeto e presença no dia a dia.

Esse entendimento veio apenas com a experiência para o auxiliar administrativo Daniel Magni Meirelles, pai da Luna, de um ano e três meses. A filha o fez perceber que ser pai vai muito além de "segurar as pontas". Segundo ele, dar colo, brincar e participar são atitudes que têm mais peso do que qualquer bem material.

— Depois que a gente é pai, muda tudo. Antes a gente pensa que precisa trabalhar mais, ter um carro maior, dar uma vida mais confortável. Depois que a Luna nasceu, tudo isso mudou, vi que ela não se importa com estrutura. Ela quer que eu esteja junto, que participe, e sente falta quando eu não estou.

Daniel comenta que a experiência também transformou a forma como ele enxerga a própria infância e a relação com seus pais. Ele e a companheira vivem a nova fase com aprendizados diários.

— Entendi como ser um filho melhor depois que me tornei pai, muda todo o pensamento. Eu acho que aprendi mais com ela do que ela comigo. É uma experiência única, eu estou curtindo bastante.

"Ver uma mini pessoa tão pura e fofa confiar tanto em ti é simplesmente mágico"

No caso do analista de marketing Vinicius Tumelero, 32 anos, a experiência de ser pai de primeira viagem teve um desafio diferente. Pai das pequenas Maria Helena, 4 anos, e Livia, 2 meses, ele precisou primeiro ganhar a confiança da Maria, que já tinha dois anos quando eles se conheceram:

— Eu aprendi a ser pai com a Maria, e nossa relação nasceu com uma amizade. Eu fui o "Tio Vini" por um tempo. Me emocionava com cada descoberta, até que ela me chamou de pai pela primeira vez. Ver uma mini pessoa tão pura e fofa confiar tanto em ti é simplesmente mágico.

Já nos últimos meses, a experiência tem sido plena ao acompanhar a gestação e primeiros meses de vida da filha biológica Lívia. A nova família é o combustível para que ele siga atrás dos sonhos e dê o melhor em nome das pequenas: